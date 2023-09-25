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Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:45

«В Лиге ВТБ высокая конкуренция». Фрайзер — о готовности к сезону и игре с Куричем

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Разыгрывающий «Зенита» рассказал о победе в Суперкубке.

Суперкубок Единой лиги ВТБ
Финал
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 85:83 (15:25, 26:20, 14:19, 28:21)
«Зенит»: Курич (23), Дублевич (17), Фрайзер (13), Эртель (11 + 10 передач)
«Локомотив-Кубань»: Уаэйт (19 + 7 подборов), Щербенев (18), Емченко (10)

«Зенит» во второй раз подряд выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ. Фавориты нового сезона обыграли турецкий «Бешикташ» (72:69), «Пари НН» (86:61) и «Локомотив-Кубань» (85:83). Самым ценным игроком (MVP) турнира был признан Кайл Курич, но не менее важный вклад в победу внес Трент Фрайзер. В полуфинале 25-летний разыгрывающий набрал 8 очков и 5 передач, в финале — 13 очков, 6 передач и 4 подбора (19 баллов за эффективность, второй показатель в команде). После финала Фрайзер ответил на несколько вопросов «СЭ».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Это ваш первый титул в составе «Зенита». Какие эмоции?

— Мне приятно быть частью этой команды. У нас великий тренер, отличная атмосфера в раздевалке.

— Какой момент вы бы назвали решающим в финале?

— Последние несколько минут матча. Все владения имели очень важное значение. У нас было небольшое преимущество, но соперники стали попадать дальние броски с очень хорошим процентом. Хотя не могу сказать, что мы плохо защищались против Уайта или Щербенева. Эти броски были с сопротивлением. В итоге им удалось сравнять счет. Рад, что в последней атаке нам удалось набрать очки, а потом и отзащищаться. Мы проделали хорошую работу и заслужили титул. При этом все в команде понимают, что нам есть над чем работать. Мы готовимся к сезону Единой лиги ВТБ, очень хотим выиграть титул. Надеюсь, что победа в Суперкубке придаст нам уверенности, еще больше сплотит коллектив.

Игровой эпизод матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo;. «Зенит» выигрывает у «Локо» в напряженной концовке. Суперкубок остается в Петербурге

— Лучшая игра команды на этом турнире?

— Несмотря на крупную разницу в матче с «Пари НН», я бы назвал финал с «Локо». Мы были сконцентрированы с первой до последней секунды, старались доминировать, навязывать сопернику свой баскетбол. Да, было несколько моментов, когда у нас случались провалы и мы позволяли сопернику вернуться. Это концовка второй и четвертой четверти. Во-первых, это заслуга наших соперников. Во-вторых, еще раз подчеркну, — у нас продолжается предсезонная подготовка. Пока у «Зенита» нет тех игровых связей, которые хочет видеть тренерский штаб. Будем работать еще больше. До начала первых игр чемпионата еще есть время.

— Летом команда подписала таких звездных игроков, как Кайл Курич и Боян Дублевич. Команда стала гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне?

— Конечно, ведь речь идет про людей, которые имеют очень богатый и успешный опыт выступления в европейском баскетболе, в том числе в Евролиге. С первых игр в «Зените» они доказывают свой высокий уровень. Лично мне как молодому игроку есть чему у них поучиться. Мы много общаемся, ребята делятся своим видением игры.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вашими основными соперниками в новом сезоне будут УНИКС и «Локо»?

— Это мой второй сезон в ВТБ, и могу сказать, что конкуренция тут высокая. Пока мне сложно ответить, кто будет главным соперником. В ходе предсезонки мы играли с УНИКСом. Это был тяжелый матч. Они бились все 40 минут. Это принципиальный соперник, все игры с ними получаются плотными. «Локо» и «Пари НН», с которыми мы играли в рамках Суперкубка-2023, тоже могу только похвалить. Соперничать с ними по ходу сезона будет непросто. Остальные команды будем изучать от матча к матчу.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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