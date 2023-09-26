«Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

Александр Церковный — о мощной селекции, ошибках прошлого сезона и ослаблении курса рубля.

«Зенит» вступает в новый сезон в роли фаворита Единой лиги ВТБ. Летом петербургский клуб подписал двух топ-легионеров (Кайл Курич и Боян Дублевич), сохранил Томаса Эртеля, Адриана Мормана и Трента Фрайзера, а также договорился с адаптировавшимся в России Винсом Хантером. Российский костяк усилили Тимофей Герасимов и Георгий Жбанов. С таким составом сине-бело-голубые намерены вернуть чемпионский титул, который в прошедшем сезоне в жесткой борьбе отдали УНИКСу. Об этом в интервью «СЭ» рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

У нас не было специальной цели забирать игроков у УНИКСа

— Победа в Суперкубке подарила много позитивных эмоций?

— Получился отличный турнир и соответствующий ему финальный матч, победить в котором настоящее удовольствие. «Локо» удивил уровнем готовности на данном этапе. Что касается нашей команды, то я доволен, как мы подходим к началу регулярного чемпионата, прибавляя в качестве игры с каждым матчем. Сезон обещает быть крайне интересным.

— В сентябре «Зенит» в третий раз выиграл Кубок Кондрашина и Белова. Что для вас значат эти имена?

— На этих именах и победах мы воспитывались. Мое поколение знает их с детства, это неотъемлемая часть истории мирового спорта. Неотъемлемая часть больших побед сборной СССР и отечественного спорта, то, что невозможно забыть. Владимир Петрович Кондрашин и Александр Александрович Белов всегда были для меня примерами для подражания.

— Владимир Кондрашин скончался в 1999 году. Вы когда-нибудь пересекались с ним?

— К сожалению, нет. Общался с баскетболистами, которые играли под его руководством. Особенно дружеские отношения сложились у меня с Иваном Ивановичем Едешко. Жаль, что в этом году у него не получилось приехать на Кубок.

— Для вас как руководителя было важно возродить этот турнир?

— Мы поставили задачу, чтобы у «Зенита» был свой предсезонный турнир высокого уровня. Сразу же было понимание, что нужно возрождать Кубок Кондрашина и Белова, но мы не рискнули с ходу придать ему такой статус. Поэтому в 2020 году первый предсезонный турнир, организованный нашим клубом, назывался «Кубок Невы». Получив положительный опыт, мы поняли, что можем сделать предсезонный старт, который бы мог носить имя «Кубка Кондрашина и Белова». Заручились поддержкой Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и местного комитета по физической культуре и спорту, и теперь ежегодно проводим Кубок имени двух этих легендарных личностей.

— ЦСКА в этом году отказался от участия?

— У нас была предварительная договоренность, но их участие в турнире в Республике Сербской, посвященном 50-летию «Икогеи», внесло коррективы в план предсезонной подготовки армейского клуба. Они не успевали прилететь в Санкт-Петербург. После этого мы сразу обратились к УНИКСу, и очень благодарны, что казанцы приняли приглашение. Наш турнир уникален тем, что это последняя возможность для тренеров опробовать все наработанное в период предсезонной подготовки и сделать это прямо перед началом официальных игр. Поэтому никого не удивляет высокий уровень баскетбола и борьбы. Особенно в финале. Так сложилось, что в каждом розыгрыше возрожденного Кубка Кондрашина и Белова принимал участие действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Это важно.

— Понятно, что трансферную кампанию оценивают по итогам сезона. Но как бы вы охарактеризовали изменения в составе «Зенита» в категории хотели/получили? Можно по 10-бальной шкале?

— Я бы никогда не поставил за селекцию 10 баллов. Так не бывает, какими бы ресурсами ты ни обладал. Да и в целом давать такие оценки не совсем корректно. Скажу лишь, что нам удалось провести качественную работу и мы усилились. Дальше предстоит не менее сложная задача: сделать так, чтобы команда заиграла в тот баскетбол, который нужен тренеру. В прошлом сезоне нам очень не везло с травмами. Во многом неудачный результат был обусловлен высоким уровнем травматизма. В межсезонье мы уделили этому отдельное внимание.

— Этим обусловлена смена тренера по ОФП?

— Мы подошли к этому вопросу комплексно, изменив весь подход в профилактике травматизма. Поэтому смена специалиста на этой позиции напрашивалась. Юре Дракслер (ранее работал в «Химках» и УНИКСе) — один из лучших профессионалов в этой области в европейском баскетболе. Очень надеемся, что он сильно поможет нам в этом сезоне, и повреждений будет значительно меньше. Понятно, что избежать травм в баскетболе невозможно, но важно сделать так, чтобы ребята как можно быстрее восстанавливались и были готовы полноценно продолжать участие в сезоне без дополнительных рисков повторных травм.

— Насколько важно, чтобы тренер по ОФП и реабилитолог работали в крепкой связке?

— Это звенья одной цепи. Медицинский штаб, тренер по ОФП, реабилитологи и тренерский штаб должны быть единым механизмом. Чтобы у всех было четкое понимание правильного дозирования нагрузок и подготовки игроков. Ведь часто фактором повреждений в том числе становится повышенная утомляемость и физическая истощенность. Где-то нужно корректировать индивидуальный подход к тренировкам, где-то вводить какие-то ограничения на нагрузку, или, наоборот, возвращать игрока в строй через нагрузки. Без совместной слаженной работы и взаимопонимания ничего не получится.

— Кроме Дракслера этим летом из Казани в Петербург также перебрались Винс Хантер и Георгий Жбанов. Босс УНИКСа Евгений Богачев посетовал, что «Зенит» переманил игроков значительно большими окладами. Что скажете?

— Тут важно отметить, что не было какой-то специальной цели забирать игроков у УНИКСа. Винс и Георгий находились в статусе свободных агентов и сами выбирали место продолжения карьеры. Мы сделали предложения игрокам, которых видел в составе наш тренер, и Совет директоров был с этим согласен. Это рабочий процесс и вопрос конкуренции. Говорить исключительно о бюджетной составляющей в этой ситуации, думаю, не совсем корректно. При этом подчеркну, что с большим уважением отношусь к Евгению Борисовичу Богачеву. Он давно в этом бизнесе и прекрасно понимает все процессы.

Алекс Пойтресс. Фото Global Look Press

Были шансы вернуть Пойтресса, но не сложилось

— До начала июля у Чави Паскуаля была опция выхода из контракта. Этот момент сильно сказался на селекции?

— У него было достаточно предложений от серьезных клубов, но у обеих сторон была уверенность, что мы продолжим двигаться вместе. Поэтому все, что касается нашей селекции, делалось исключительно с участием Паскуаля. Все игроки до единого получили одобрение от нашего главного тренера.

— При этом у вас и спортивного директора Маноса Пападопуса был план B в случае ухода испанского специалиста?

— План B всегда должен быть, но лучше им не пользоваться.

— Кроме Кайла Курича в «Зенит» мог вернуться кто-то из бывших игроков клуба? В частности, я слышал про ваши переговоры с Алексом Пойтрессом.

— Да, мы хотели вернуть Алекса. Такие шансы были, но не сложилось. Что касается Кайла, то мы достаточно быстро с ним договорились. Ему нравится город, наша организация. Видно, что он с большим удовольствие играет за «Зенит», перевез в Петербург всю свою семью. Да и болельщики очень рады второму приходу защитника. Думаю, что на трибуны придут и те, кто специально купит билеты, чтобы посмотреть на Курича.

— В комментариях люди удивляются, зачем «Зенит» подписывает игроков уровня Курича и Бояна Дублевича в сезоне без еврокубков. Что бы вы им ответили?

— Какая разница, есть или нет участия в европейских турнирах? Мы играем в сильнейшей российской лиге. Мы — российский клуб. Соответственно, наша задача быть лучшими. А чтобы быть лучшими — надо обыгрывать конкурентов, которые ставят такие же задачи и договариваются с качественными исполнителями. Уровень Лиги ВТБ растет каждый год, и мы должны ему соответствовать. В новом сезоне конкуренция будет еще сильнее. Проходных матчей ни у кого не будет.

— В ЦСКА сетуют на снижение бюджета, УНИКС и «Локо» сохранили всех лидеров. Что скажете про конкурентов?

— На мой взгляд, эти три клуба точно не стали слабее, включая ЦСКА. У армейцев прекрасный спортивный менеджмент, всегда была отличная селекция и четкая система, которая работает на высоком уровне. Не дадим ЦСКА вводить себя в заблуждение (улыбается). В УНИКСе традиционно очень хорошие трансферные решения, «Локо» сохранил всех лидеров и усилил проблемные позиции. Борьба за медали будет захватывающей. Впрочем, как и за места в плей-офф.

Посмотрел очень много предсезонных матчей наших клубов. Очень интересные команды подобрались у новичков Лиги — «Руны» и «Уралмаша». «Минск» и «Астана» выходят на качественно другой уровень. Это здорово для болельщиков, для популяризации баскетбола, да и для клубов, которые развиваются в условиях высокой конкуренции.

— Кто может удивить?

— Мне понравился состав «Самары». Получилась интересная команда с тренером, который имеет огромный опыт в Лиге ВТБ. Знаю, что руководство самарцев хочет другого результата по сравнению с прошлым сезоном, и это видно по селекции. Хорошие составы у «Пари НН» и МБА. На Кубке Кондрашина и Белова, а также Суперкубке удалось оценить это воочию.

Томас Эртель. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По удельному весу французского баскетбола в Европе «Зенит» выходит в лидеры

— Томас Эртель не только не воспользовался опцией выхода из контракта, но и продлил его до конца сезона-2024/25. Это его решение?

— Обоюдное решение. Нам нравится быть вместе, в одной команде. Томас и его семья чувствуют себя здесь комфортно, их все устраивает. Плюс у него есть очень большое желание взять чемпионский титул. Без него он не хочет покидать «Зенит».

— Он суперзамотивирован?

— Эртель относится к тем игрокам, которых не надо специально мотивировать. Он замотивирован на каждую игру. Те, кто разбирается в баскетболе, это видят и понимают.

— Слышал, что французский разыгрывающий обособлен от команды, мало с кем общается. Так ли это?

— У нас все хорошо общаются друг с другом. Обстановка в раздевалке открытая и дружелюбная. Единственное, что могу сказать — Эртель и Адриен Морман — парни семейные. А все, у кого есть дети, стараются больше времени уделять семье. Возможно, они менее общительны по причине того, что заняты семьей. С точки зрения раздевалки, скамейки, я не замечал такого.

— В сентябре только ленивый не обсуждал отсутствие Эртеля в сборной Франции, которая провалилась на ЧМ-2023. Вы обсуждали с ним эту тему?

— Непосредственно не обсуждали. Был эпизод, когда после одной из игр Франции я написал ему, что без тебя у сборной ничего не получается. Что он ответил? Пусть это останется между нами. Здесь вопрос не столько в Эртеле. Это наглядный пример, что когда политика внедряется в спорт, то все начинает разваливаться.

— Помимо Эртеля и Мормана к «Зениту» в межсезонье присоединилось еще два француза. Тренер по индивидуальной подготовке Бастьен Кадо и форвард Максим Ильвовский, который пока будет выступать за вторую команду. «Зенит» можно назвать самой французской из нефранцузских команд?

— По удельному весу французского баскетбола в Европе «Зенит» действительно выходит в лидеры. Кстати, у Ильвовского есть и российский паспорт.

— Игрока нашел скаут Кузей Килич?

— Это работа тренерского штаба основной команды, включая Кузея, совместно с наставником «Зенита-2» Антоном Юдиным.

— Слышал, что ранее Килич нашел для «Зенита» Трента Фрайзера и Тайсона Картера. Это так? В целом довольны его работой?

— В переходах Фрайзера и Картера без него точно не обошлось. Сильные скауты — это штучный товар в европейском баскетболе. Кузей же молодой специалист, который уже не первый год пользуется авторитетом у Чави Паскуаля — одного из лучших тренеров Европы. Это говорит о многом.

Андрей Зубков и Сергей Моня. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть идея провести прощальный матч Мони

— Почему клуб отпустил Картера и Ройса Хэмма? Ведь речь про молодых и перспективных игроков.

— Начну с Хэмма. Уровень наших задач, ответственности и давления были высоковаты для него. Игрок бился на самоотдаче, отдавал всего себя, но ему не хватало опыта. Мы уверены, что Ройс будет прогрессировать. Побаиваемся его в матчах Единой лиги. Не исключено, что как раз против «Зенита» центровой проявит себя во всей красе.

По Картеру у нас была определенная договоренность. Он изъявил желание остаться в испанском клубе, где находится на ведущих ролях, растет как игрок. Мы обсудили это внутри и пришли к выводу, что несмотря на клубные задачи, нужно уважать позицию Тайсона. С «Уникахой» быстро решили этот вопрос, получили компенсацию за разыгрывающего.

— С кем тяжелее всего было расстаться в межсезонье?

— Наверное, назову Топтунова. Андрею сложно получать игровое время при такой высокой конкуренции. При этом сейчас он в таком возрасте, когда ему надо много играть, чтобы реализовать свой потенциал. Не исключаем и очень надеемся, что после «Енисея» он вернется к нам.

— Есть такие договоренности с разыгрывающим?

— Андрея и «Зенит» уже много связывает. Обе стороны заинтересованы, чтобы он вернулся в Петербург топ-игроком.

— Сергей Моня объявил о завершении карьеры. У вас не было желания устроить прощальный матч для Капитана Россия?

— Есть такая идея. Возможно, мы что-то такое сделаем вместе.

— Также Моня заявил, что хотел бы остаться работать в баскетболе. Мы можем увидеть его в «Зените» в той или иной роли?

— Я не исключаю такой вариант.

— Еще про прошлый сезон. Сколько раз за лето вы вспоминали решающую потерю Андрея Зубкова в седьмом матче полуфинальной серии с УНИКСом?

— Мы ее проанализировали. Это то, что нельзя забывать, но лучше об этом не думать.

— Капитан отошел от этого момента?

— Лучше задать этот вопрос ему. Андрей — человек с характером, сильная личность, которая может сделать выводы и внести определенные коррективы. Будем надеяться, что даже такие критические неудачи пойдут нам на пользу в будущем. К новому сезону мы подходим на порядок сильнее, чем могли бы быть. В том числе из-за той потери.

— Следующим летом у Сергея Карасева истекает контракт. Это придаст ему мотивации провести сезон на уровне чемпионского?

— Считаю, что уровень таланта Сергея полностью не реализован. Это один из самых одаренных действующих российских баскетболистов. Даже в чемпионском сезоне Карасев не сыграл так, как может. Ему, наверно, не везет с травмами, повреждениями. Надеюсь, что в новом сезоне все будет складываться для него иначе. Верю, что мы увидим другого Сергея.

Александр Церковный. Фото Пресс-служба БК «Зенит»

Мы платим законную зарплату гражданам Евросоюза и США, а им создаются сложности в ее получении

— Как вы реагируете на резкое повышение курса доллара? Ведь все контракты иностранных игроков привязаны к иностранной валюте.

— Конечно, приходится вносить корректировки в то, что касается нашей финансово-хозяйственной деятельности. Это создает нам дополнительные сложности. Поэтому наша задача проанализировать и максимально планово нивелировать последствия ослабления курса рубля. А с помощью наших спонсоров выйти из этой ситуации. Такие сложности касаются не только нас, а многих клубов в игровых видах спорта.

— Есть вероятность, что «Зенит» не уложится в планируемый бюджет?

— Будем стараться укладываться. Зависит опять же от дальнейшей финансово-экономической ситуации в стране. Не исключено, что все в корне поменяется в обратную сторону. Как уже было ранее. В любом случае при планировании бюджета мы учитываем цифры Министерства экономического развития и те нормативы, которые они дают. Согласно этому и планируем все, что касается наших расходов.

— Насколько сложно сейчас переводить деньги иностранным игрокам?

— Это крайне непредсказуемый процесс. Мы платим законную зарплату гражданам Евросоюза и США. И им создаются сложности в ее получении. Это абсурдно, как и многое в текущем моменте. Очень сложно объяснить эти действия логикой.

— На ваших легионеров по-прежнему оказывают давление правительства их стран и общественность?

— Не надо проводить параллели между реакцией официальных лиц и реакцией обычных людей. Это могут быть совершенно разные точки зрения. Во всех европейских странах большинство людей абсолютно дружелюбные. У нас интернациональный коллектив, в нем собраны люди из разных стран. Мы прекрасно владеем ситуацией и понимаем, что происходит в реальности. Со стороны общественности никакого давления нет.