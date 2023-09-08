«Звездам НБА сложно перестроиться под баскетбол, где требуется результат команды». Никита Моргунов объясняет провал США и Канады

Чемпион Европы, вице-чемпион мира Никита Моргунов считает Сербию фаворитом финала, но не исключает очередной сенсации.

Чемпионат мира. Мужчины

Полуфинал

Германия — США — 113:111 (33:31, 26:29, 35:24, 19:27)

Сербия — Канада — 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23)

В финале ЧМ-2023 сыграют сборные Сербии и Германии. Немцы обыграли США (113:111) благодаря великолепной игре своего лидера Денниса Шредера и других игроков ростера, когда не испугались звездных соперников. Почти всю игру подопечные Горди Херберта вели «+10», позволили сопернику приблизиться в концовке, но в решающих владениях не дали усомниться в своем превосходстве. Сербия также весь матч доминировала над звездной командой Канады. Тут до клатча даже не дошло.

Перипетии сенсационных полуфиналов «СЭ» подвел чемпион Европы-2007, вице-чемпион мира-1998, четырехкратный чемпион России Никита Моргунов.

Канадцам аукнулось, что весь турнир они играют ротацией из семи человек

— Финал США — Сербия был бы поинтереснее, — отметил «СЭ» Никита Моргунов. — Как бы теперь сербы не разгромили немцев в решающем матче, но, опять же, наши прогнозы разрушались по ходу этого ЧМ раз 15. Сначала вылетели французы, затем испанцы и австралийцы. Три эти топ-сборные не добрались в плей-офф. Теперь довольно сенсационные результаты в полуфиналах.

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— Ожидали от Сербии такой уверенной победы над Канадой?

— Уверенной — нет, но ожидал, что сербы могут победить. Как только болельщики не увидели в составе Николу Йокича, то сразу же пошли разговоры, что команде ничего не светит. Но разве так можно говорить про Сербию? Там столько талантов, что они могут поехать на крупный турнир любым ростером и навести шороха.

Если говорить конкретно про полуфинал, то выделю несколько факторов успеха Богдановича и компании. Канадцы весь турнир играют ротацией из семи человек. Это им аукнулось. Еще надо учитывать, что у них один лидер по всем показателям: очки, подборы, передачи, перехваты. Это Шэй Гилджес-Александр. Но в одиночку не выиграть золото крупного турнира. Об этом говорили все звезды прошлого. Мог ли лидер «Оклахомы» затащить еще один матч? Конечно, мог, но тут канадцы наткнулись не только на классную и обученную сборную Сербии, но и еще она опытнейшего тренера Пешича. Светислав рискнул сыграть на том, что у канадцев не пойдет дальний бросок, и в итоге выиграл.

— Могли бы подробнее объяснить этот момент?

— Вся защита строилась на том, чтобы закрыть проход. В первую очередь Гилджес-Александра. Во-вторую — всех остальных. Поэтому постоянно шла подстраховка, когда игроки раз за разом бросают своих оппонентов в углу. И становятся дополнительным защищающимся в «краске». У Канады были серии, когда они забили две подряд открытые трехи после таких комбинаций. Во второй половине и вовсе три. Зачастую тренеры в таких ситуациях берут тайм-аут и говорят, что соперники начали забивать, меняем схему защиты. Пешич ничего не стал менять, и это сработало на сто процентов.

— После Евробаскета-2022 многие эксперты говорили, что Пешичу пора на покой, но он остался и вывел команду в финал. Победу над Канадой можно назвать тренерской?

— Сегодня однозначно была тренерская победа. Даже без вопросов. Несмотря на всю неоднозначность этого специалиста, он знает, как выигрывать на самом высоком уровне. В карьере Пешича уже были победы на ЧМ (2002), Евробаскете (1993, 2001), Евролиге... Так что в его квалификации сомневаться не приходится.

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Когда в команде собираются пять-шесть лидеров своих клубов НБА, то начинаются проблемы

— Матч с США стал бенефисом Денниса Шредера, который откровенно провалил четвертьфинальный матч с Латвией. Сумасшедшее преображение...

— Такое бывает. Многие говорили, что после отвратительной реализации с Латвией точный бросок может к нему вернуться. Но если рассуждать такими категориями, то с Сербией у него вновь может резко ухудшиться процент. К тому же сербы показали, как они умеют играть против сборных, где есть один ярко выраженный лидер и несколько хороших игроков уровня НБА. Германия чем-то похожа на Канаду. Американцы были бы гораздо неудобнее для парней Пешича.

Однако это не означает, что сербы также уничтожат Германию. Это чемпионат мира. Тут все бывает. Мы уже видели матч, где Богданович попал 1 из 13 трехочковых. Но особо сильно перестраиваться Сербия не будет. Другой вопрос, как Германия перестроится под эту систему защиты. Где-то они должны будут поставить в углы убойных снайперов, которые должны стабильно забивать.

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— В финале две европейские команды. Это показатель, что американцам и канадцам тяжело перестроиться под правила ФИБА?

— Никогда не стоит переводить свои проблемы на трактовку правила. Европейская коробка или канадская. Правила ФИБА или правила НБА. Это ерунда. На ЧМ-2023 судьи сами долгое время не могли определиться: свистят они эти пробежки с уходом вправо или не свистят... В начале турнира они все падения фиксировали как фолы в нападении. Но потом им, видимо, подсказали, что получается какой-то ЧМ припадочных. Они перестали свистеть. Поэтому тут вопрос: как игрок может подстраиваться под конкретное судейство в отдельно взятом матче? Остальное — все выдумки.

— Какой вывод можно сделать из поражения американцев?

— Это очередное доказательство, что, даже имея очень хороший состав, США не всегда сможет выигрывать. Видимо, не просто так все последние крупные победы США были достигнуты под руководством Майка Кржижевски. Да, сейчас на скамейке есть другой известный тренер из NCAA — Марк Фью. А еще Стив Керр и Эрик Споэльстра. Вроде бы все по делу. Состав сбалансированный: молодые, голодные звезды, которые могут делать все на площадке.

Но сам факт, что есть различные формы защиты, к которым не приучены звезды НБА. Тут опять оговорка. Как они могут быть не приучены? Все же они успешно играли в NCAA, а там есть и «зона», и длинные розыгрыши, и быстрое нападение. Все что угодно. Видимо, они с детства привыкают играть в командах, которая действуют от одной звезды. Когда лучший баскетболист постоянно возится с мячом, а другие ему просто помогают, подносят снаряды. А когда в команде собираются 5-6 лидеров своих клубов НБА, то начинаются проблемы. Это не привычно. Чтобы выигрывать золото ЧМ или Олимпиады, надо уметь пожертвовать собственной статистикой ради общего результата, отдать экстра-пас, который не отразится в протоколе, а приведет к хорошему завершению. Перестроиться под баскетбол, где требуется результат команды, сложно. Как бы тренеры об этом часто ни напоминали.

— На Олимпиаду им бы по-хорошему надо вернуть Кржижевски?

— Майк закончил тренировать. Не знаю, тянет ли Фью на роль главного тренера, но, видимо, нет. Все-таки Кржижевски выигрывал много титулов с «Дьюком», а Фью, который давно тренирует «Гонзага», до победы в NCAA так и не добирался. Последние 20-25 лет они стабильно в лидерах, но выигрывать не получается.