«Американские баскетболисты больше не выглядят атлетами с другой планеты». Мнение Сергея Быкова

Чемпион Европы поражается лидерским качествам Шредера и объясняет громкое поражение сборной США.

Чемпионат мира. Мужчины

Полуфинал

США — Германия — 111:113 (31:33, 29:26, 24:35, 27:19)

Сербия — Канада — 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23)

Воскресный финал Сербия — Германия должен стать главным украшением ЧМ-2023, хотя вряд ли любители баскетбола еще отошли от полуфинальных баталий. Заслуженные поражения США и Канады еще раз продемонстрировали, что титулы не всегда можно выиграть за счет скиллов звездных игроков. Слаженная командная работа сербов и немцев — то, что заслуживает внимания, и то, ради чего и существует баскетбол ФИБА. Об этом в интервью «СЭ» рассказал чемпион Европы, экс-тренер сборной России Сергей Быков.

Хотел бы выразить респект Шредеру

— В чем основная причина поражения США в полуфинале? Второй чемпионат мира подряд они могут остаться без медалей.

— Американцам очень сложно перестроиться на баскетбол по правилам ФИБА, но я бы в первую очередь отметил сборную Германии. У них собрался очень серьезный ростер под руководством грамотного тренера. Работает система, ребята давно друг друга знают. Но больше всего меня поразила их заряженность на результат. Каждый раз, когда напрашивалось, что американцы за счет животного инстинкта переломят ход борьбы, немцы находили достойный ответ.

Деннис Шредер. Фото Reuters

— Вам не показалось, что немецким баскетболистам порой откровенно везло, они забивали очень сложные мячи с невероятным процентом?

— Многие мячи были сложными, но они были логичными. Немцы показывали комбинационный баскетбол, мяч «гулял» между игроками, и совершался логичный бросок. А суперзаряженность зачастую превращается в точные попадания. У американцев же почти не было движения мяча. Каждый, кто получал его, пытался что-то сделать в одиночку. Соперники же защищались «бутылочкой», компактно играют на получении. Команда Керра часто не находила лазейки в такой обороне, а перестроиться у них не получилось. Это был приговор для них.

Еще бы я хотел выразить респект Шредеру, как бы разыгрывающего не полоскали в СМИ. Настоящий вожак, очень круто контролировал ритм игры, успокаивал партнеров в критические моменты. Хотя мог легко уйти в эмоциональный поток, а его команда бы включилась в сумасшедшую гонку быстрых атак.

— Никита Моргунов считает, что США не стоит сетовать на правила ФИБА, учитывая, что все игроки ростера имеют опыт игры в NCAA.

— С Никитой можно поспорить. Какая разница какой у них бэкграунд, если они не расставались с мячом. За несколько насыщенных сезонов они забыли, как играть в комбинационный баскетбол.

— Унифицировать правила — это утопия?

— Единые правила — это важный критерий. Сейчас бы не было столько обсуждений этой темы, но унифицировать их вряд ли получится. ФИБА не будет ничего менять. В США же играют по тем правилам, который дарят фанатам зрелищный баскетбол.

— Что вы еще отметили для себя в матче Германия — США?

— Что между команда нивелируется разница в физике. Американцы больше не выглядят атлетами с другой планеты, а европейские сборные на их фоне мальчиками для битья. Еще была большая разница в уровне контакта. В европейском баскетболе он идет на каждом дюйме площадки, на протяжении всего матча. Звезды НБА не привыкли к такому. При этом, я бы не сказал, что сборная США провалила игру. Просто немцы их именно обыграли.

Фото Global Look Press

Сербия — фаворит по традициями, но ростер немцев ничем не уступает

— Победа Сербии над Канадой — тренерский успех вашего бывшего наставника Светослава Пешича?

— Не сказать, что только тренерская, хотя роль Пешича, безусловно, важна. Бывает такой эффект, что без суперлидера команда объединяется внутри. И ладно, если бы речь шла про сборную, где тяжело собрать 12 человек на ростер. У сербов очень много обученных баскетболистов, из которых можно сделать пять боеспособных коллективом. Плюс не забывайте, что сербский менталитет — это их визитная карточка. Залезать под кожу, контролировать ритм и параллельно душить соперника.

— Сербия выглядит сильнее без Николы Йокича, который выступал на Евробаскете-2022?

— Тут другой момент. Если Сербия проиграет в финале, то все скажут, что им как раз не хватило звезды уровня центрового «Денвера». Хотя этот состав уже доказал, что может выигрывать без Николы. Сейчас это команда звезда, а с Йокичем была бы коллективом во главе с суперзвездой. Это определенный штамп, но зачастую все так и работает.

— В финале есть фаворит?

— Честно, я не посмотрел ни одной игры сербов от начала и до конца. В основном ограничивался хайлайтами. Сербия — фаворит по традициями. Они ощущают, что бьются за всю нацию, но немцы очень сильны. Их ростер ничем не уступает, а где-то даже превосходит соперников. Но им очень важно совладать с эмоциями. Ведь после таких больших побед приходит опустошение. Мы уже видели такое по сборной Литвы (обыграли США во втором групповом турнире, но в четвертьфинале разгромно уступили Сербии, —"СЭ"). Если совладают, то смогут стать чемпионами.

— Что скажите про наставника немцем Горди Херберта, который еще несколько лет назад работал в саратовском «Автодоре»?

— Меня впечатлил его рык в отношении Шредера в тайм-ауте матча со Словенией (разыгрывающий разговаривал с партнером по команде Даниэлем Тайсом, по-видимому, не обращая внимания на то, что говорит тренер. Разъяренный Херберт приказал Деннису сесть и толкнул его в сторону скамейки, —"СЭ"). Это показывает, что он сильный тренер. А Шредеру, несмотря на его бесшабашность, стоит сделать еще один комплимент.

Обычно звездные игроки обижаются в такой ситуации. А он вышел и сыграл очень круто в том матче. И даже хотел помочь Тайсу, постоянно вовлекал его в игру. Это крутые внутренние качества.