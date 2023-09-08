«Понимаю, что в финале ЧМ-2023 сыграют США и Канада. Но на какой минуте они обеспечат себе там место?»

Вице-чемпион Европы Дмитрий Шакулин — о роли Блатта в успехах канадцев, мощи Банкеро и причинах провала Франции.

Чемпионат мира близится к завершению. В пятницу, 8 сентября, мы узнаем финалистов турнира. В преддверии матчей США — Германия и Канада — Сербия «СЭ» пообщался с бывшим тренером ЦСКА и сборной России, двукратным призером Евробаскета в качестве игрока Дмитрием Шакулиным.

Блатт отлично передает свои знания канадцам

— Главное открытие этого ЧМ-2023 лично для вас?

— Если брать сборную, то буду банален и назову Южный Судан. Команда Ройала Айви выступила на ЧМ сильнее, чем многие европейские топы, пробилась на Олимпиаду-2024. Хотя, как говорил Айви, отбор на этот ЧМ они начинали, тренируясь на асфальте под палящим солнцем. Поэтому мои аплодисменты парням.

Из игроков порадовали латвийцы: Артурс Жагарс и Андрейс Гражулис. Думаю, оба этим летом могут получить предложения от клубов Евролиги. И это будет заслуженно. Мастерство и, самое главное, бойцовские качества у парней на высоте. Да и в целом их сборная заслуживает лестных слов. Много разных тактических штучек, отличное движение мяча.

— Лука Банки проделал хорошую работу?

— Да, он навел шороха. Я давно знаю этого тренера. Когда мы с Дэвидом Блаттом проводили сборы национальной команды в Словении, то Лука приезжал к нам на 10 дней. Все конспектировал, задавал много вопросов, показался мне максимально дотошным. После этого Банки построил достойную карьеру в качестве главного тренера, а пару лет назад получил шанс поработать с крепкой европейской сборной. И сделал все правильно. Взял в Азию довольно молодую команду, в том числе отцепив возрастного Тимму. Да и отсутствие Порзингиса, на мой взгляд, пошло им на пользу. Иначе они могли бы выступить, как Финляндия, где все атаки заточены под Маркканена. Так бы тоже львиную долю владений завершал бывший центровой «Нью-Йорка», и баланс бы нарушился.

В целом, вне контекста результатов этого ЧМ, хочу сказать, что в последние годы меня впечатляет менталитет латвийцев. Их мужская сборная 3х3 в доминирующем стиле выиграла Олимпиаду в Токио. Сейчас очень сильное поколение выросло и для сборной 5х5. Парни очень уверены в своих силах, никого не боятся. На их фоне литовцы выглядят зашоренными.

— Какой полуфинал вы ждете больше: Канада — Сербия или США — Германия?

— Если брать содержание игры, то больше всего на этом ЧМ меня поражает Канада. Их игра — это симбиоз американского баскетбола (атлетизм) с европейским (быстрое движение мяча). Спейсинг (растягивание обороны) просто на выдающемся уровне. Поэтому они получают много свободных бросков, а за счет мощи делают огромное количество подборов. Плюс я бы отметил, как они защищаются. Очень плотно, по-европейски. И мне кажется, что это заслуга Дэвида Блатта, который находится с командой в качестве консультанта. Да, Дэвид не в лучшей физической форме из-за тяжелой болезни, но все знания остались при нем. Он их отлично передает. Это видно по нюансам.

Но сербы дадут им бой. Тоже большой плюс, что на ЧМ у них поехала молодая команда. Многие ребята ростера не получали серьезных травм, не боятся идти в контакт. А авторитетный, в каких-то моментах даже тренер-диктатор Пешич не дает им спуску. Видно, что у сербов порционное питание, калории рассчитаны на завтрак, обед и ужин. Никакого шведского стола. Посмотрите, как выглядит Богданович. Идеальный вес и еще минус два килограмма. То же самое и у других ребят. А за счет этого все основные элементы активируются на максимум, включая скорость и прыгучесть. В нападении у них много опций. Милутинов хорош под кольцом, другой центровой — Петрушев — выходит в четвертой четверти с Литвой и бросает три трехочковых подряд. Никола Йович может вырасти в нового Тони Кукоча. Очень много талантов.

Никола Йович (сборная Сербии). Фото Reuters

Матч США — Италия показал, насколько велика разница между НБА и Евролигой

— США разгромят Германию?

— Четко понимаю, что в финале сыграют Канада и США. Но на какой минуте они обеспечат себе там место — вот в чем вопрос. Думаю, что сербы могут продержаться вплоть до заключительной четверти. Немцы, скорее всего, сдадутся пораньше. Они слишком много сил потратили в матче с Латвией. Американцы же меняются пятерками, как в хоккее. В последних двух матчах они будут рвать и метать. Посмотрите на того же Банкеро. Такое ощущение, что ему просто мала форма. И у таких накачанных парней виртуозный дриблинг и умение отдать тонкую передачу. Это топ-уровень. Я не видел, как американцы проиграли Литве, но смотрел матч с Италией, где они просто растоптали соперника. Этот матч показал, насколько велика разница в «физике» и психологии между НБА и Евролигой.

— Что скажете про вылет Словении?

— Все закономерно. Канадцы сдваивались на Дончиче, а он пытался доставить мяч в угол своим снайперам. Но бросок пошел только у Препелича. Если бы был еще и Горан Драгич, то словенцы могли бы зацепиться. Без него же не нашлось еще одного лидера. Поэтому Дончич занервничал и получил удаление. Тогда исход встречи был решен.

— Чем можно объяснить провал французов?

— Большинство игроков ростера — люди без огонька, без мотивации. Наевшиеся. Им нужен человек, который бы мог «держать» раздевалку. Понятно, что это не тренер Колле, который никогда не работал в больших клубах. Допускаю, что на последних турнирах эту функцию выполнял Эртель, но все знают, почему Томаса не взяли на ЧМ-2023. Помимо лидерских качеств он еще здорово уравновешивал Фурнье, который очень любит повозиться с мячом. В качестве второй опции он был идеален. Без разыгрывающего «Зенита» в игре Франции не было баланса.

Сборная Франции покинула ЧМ-2023. Фото Reuters

Победы Итудиса в ЦСКА — это наследие Ивковича и Мессины

— Гобер не проявлял лидерских качеств?

— А ему сложно это сделать. Из-за габаритов его роль на турнирах по правилам ФИБА довольно ограничена. Меня удивляет, что после такого провала Колле сохранил свой пост. Он тренирует сборную уже лет 15 (с 20009 года. — Прим. «СЭ»), и за это время такая талантливая команда выиграла всего один турнир — Евробаскет-2013. Маловато для поколения Фурнье, Гобера и Батюма.

— Наш старый друг Димитрис Итудис на этот раз провалился и без Янниса Адетокунбо...

— Греки заслуженно остались без плей-офф. Тут даже говорить нечего, а Димитрис еще раз продемонстрировал, что его победы в ЦСКА — это наследие Ивковича и Мессины. Он просто собрал все сливки работы этих специалистов, которые подготовили целую плеяду молодых русских игроков: Хряпа, Воронцевич, Курбанов, Каун... Плюс к Теодосичу добавили Де Коло, Хиггинса, Родригеса. С такими ресурсами на месте Димитриса два чемпионства в Евролиге могли бы оформить многие тренеры.