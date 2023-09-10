Феерия в финале ЧМ-2023. Триумф немцев, камбэк сербов и много слез

Шредер — MVP, Гудурич — главный неудачник финала.

Чемпионат мира. Мужчины. Финалы

Германия — Сербия — 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

Германия: Шредер (28), Ф. Вагнер (19 + 7 подборов), Фойгтманн (12 + 8 подборов)

Сербия: Аврамович (21), Богданович (17), Петрушев (10), Йович (9 + 8 подборов)

Германия, которая всегда славилась своими футбольными традициями, выигрывает чемпионат мира по баскетболу. Понятное дело, впервые в истории. Но кто скажет, что они сделали это незаслуженно? Команда под руководством канадского специалиста Горди Херберта выиграла все восемь матчей на этом турнире. Хотя в соперниках были все фавориты. Помимо Сербии и США это Словения, Австралия и команда-открытие ЧМ-2023 — Латвия. Пожалуй, латвийцы были ближе всего к тому, чтобы оставить немцев без медалей. Но тогда все решила магия Франца Вагнера, который вернулся к этому матчу после недельного простоя. В полуфинале и финале же «зарешал» Шредер, получивший приз MVP и долгие объятия со своим тренером, которого послал куда подальше в матче второго группового этапа.

Дуэль «больших» ЦСКА

Большинство болельщиков и экспертов ждали финала США — Канада, но обыгравшие их немцы и сербы заслуженно пробились в главный матч Мундиаля. Германия — это убойное нападение, которое переиграло в «бей-беги» самих американцев, настрелявших 111 очков и все равно проигравших. Братья Вагнеры, Тайс, Фойгтманн отлично и, самое важное, стабильно смотрелись под управлением Шредера и Херберта на всей дистанции. Но появились и джокеры. Например, кто мог ожидать такой вдохновленной игры от Андреаса Обста в матче со штатами (защитник «Баварии» набрал 24 очка, в том числе реализовал четыре трехочковых из восьми). Или такой выдающейся защиты от Бонга во всех без исключения матчах плей-офф?

В то же время Сербия — это грамотнейшая защита, которая не испытала проблем ни с литовцами (отгрузившими 110 очков в кольцо США), ни с канадцами во главе с, пожалуй, сильнейшим атакующим игроком этого ЧМ Шэйем Гилджес-Александром. Это лучший процент попаданий с ближней и средней дистанций среди всех команд турнира. Персонально это Богдан Богданович, претендовавший на титул MVP; это Никола Милутинов, собирающий по девять подборов каждый матч и входящий в топ-4 чемпионата по этому показателю; это Алекса Аврамович, который два дня смотрел в своей комнате матчи сборной Канады и потом сожрал первую опцию коллектива Жорди Фернандеса.

И первая половина только подтвердила, что в главном матче ЧМ-2023 сошлись реально самые сильные сборные этого турнира. После 20 минут игрового времени на табло было полное равенство — 47:47. У сербов блистали Маринкович, Давидовац и Петрушев (Богданович слегка ушел в тень, хотя в нужные моменты брал на себя). У немцев же все в свои руки взял Шредер. Когда его команда проигрывала четыре очка, он забросил трехочковый, а в следующей атаке обокрал Йовича и забил сверху. Это очень сильно приободрило немцев перед уходом на перерыв.

В раздевалке Пешич, бравший золото Евробаскета-1993 со сборной Германии и рассказавший перед матчем, что продолжает постоянно жить в Мюнхене, попытался встряхнуть своих ребят. Но после перерыва сербы окончательно потеряли нить игры. За семь минут они набрали только шесть очков. Немцы же рвались к титулу с крейсерской скоростью. Помимо Шредера и Вагнера особо усердствовал Фойгманн. Он вчистую выиграл свою дуэль у экс-партнера по ЦСКА Милутинова (Никола в итоге так и не наберет очков с игры), а пас-конфетка Йоханнеса на пустого Франца Вагнера под кольцо — один из лучших моментов финала. Германия выиграла третью четверть с преимуществом 12 очков, но это был бы не настоящий финал, если бы сербы не попытались совершить камбэк.

Светислав Пешич. Фото Global Look Press

Решающий промах Гудурича

Пешич убрал с паркета Милутинова, выпустив на почти все оставшиеся минуты Петрушева, и Филип не подкачал. Все ждали его дальних бросков, а он раз за разом стал уходить в трехсекундную зону, где красиво разбирался с опекунами. После его точного броска через Морица Вагнера отставание сократилось до семи очков. Херберт отреагировал тайм-аутом, но сразу после выхода на паркет сербы классно отзащищались, а Аврамович попал красивый трехочковый через руки Бонга. Правда, немцы тут же вернули себе преимущество в семь баллов после трехи Фойгтманна.

Казалось бы, немцы войдут в клатч с солидной форой, но у того же Аврамовича были другие планы. Защитник «Партизана» отметился еще одним трехочковым, а в следующей попытке на пути его дальнего броска встал Фойгтманн. Судьи зафиксировали фол. Алексис забил три штрафных. Оставалось играть 80 секунд. Немцы выигрывали всего «+3». Игра, по сути, началась заново. Херберт вновь вмешался в игру, попытавшись успокоить своих лидеров в тайм-ауте, но баскетболисты были уже на таком кураже, что выдали просто зубодробительную концовку.

Богданович перехватил мяч у Шредера на ведении. Сербы разыграли классную комбинацию под Милутинова, но тот увидел в углу абсолютно свободного Гудурича. Снайпер «Фенера» был обязан забивать в такой ситуации, но промазал. Шредер забрал подбор и тут же получил по рукам. Но забил всего один штрафной из двух («+4»).

В ответной атаке Гудурич был близок к тому, чтобы реабилитироваться, но не смог забить с фолом. Тем не мене реализовал 2/2 с линии: «+2» у немцев за 40 секунд до конца. Сербам было важно отбиться, но попросивший изоляцию Шредер исполнил великолепный проход, вновь увеличив преимущество своей команды до двух атак за 21 секунду до конца. В тайм-ауте Пешич нарисовал комбинацию под «треху» Аврамовича, но в этот раз он промазал. Подбор забрали сербы, но Гудурич совершил потерю, пытаясь заиграть Милутинова.

Это был финиш. После игры на Гудурича и Милутинова было невозможно смотреть. Великие игроки плакали навзрыд. В это время немцы качали на руках Херберта, а немного в стороне свою подругу обнимал Шредер.

Никола Милутинов в матче против Германии. Фото Global Look Press

Заслуженный MVP

Перед началом ЧМ мы составили список из 10 главных звезд турнира. Из этого списка сильно выделялись именно лидеры Сербии и Германии. Богдановича мы назвали «самым незвездным игроком» той десятки, а Шредера «самой противоречивой звездой» из героев того материала. Влияние его игры на результаты команды сложно преуменьшить. Лидерские качества Денниса хорошо проявлялись в предтурнирных матчах, в которых Die Mannschaft обыграли Канаду и навязали борьбу США. Тогда мы предположили, что новичок «Торонто» сможет довести свою команду до бронзы, что являлось лучшим результатом немцев в истории (на ЧМ-2002). Но Деннис превзошел наши ожидания. Да, и не только наши.

У него был провальный матч с Латвией (4/26 — с игры), но в остальных встречах Шредер тащил команду на себе. Полуфинал с США и финал с Сербией — это бенефис уроженца Брауншвейга. Вот что о его игре на ЧМ-2023 «СЭ» сказал один из лучших разыгрывающих в истории российского баскетбола Сергей Быков.

«Я бы хотел выразить респект Деннису, как бы разыгрывающего ни полоскали в СМИ, — подчеркнул чемпион Европы. — Настоящий вожак, очень круто контролировал ритм игры, успокаивал партнеров в критические моменты. Хотя мог легко уйти в эмоциональный поток, а его команда бы включилась в сумасшедшую гонку быстрых атак. Меня впечатлил его рык в отношении Шредера в тайм-ауте матча со Словенией (разыгрывающий разговаривал с партнером по команде Даниэлем Тайсом, по-видимому, не обращая внимания на то, что говорит тренер. Разъяренный Херберт приказал Деннису сесть и толкнул его в сторону скамейки. — Прим. «СЭ»). Это показывает, что он сильный тренер. А Шредеру, несмотря на его бесшабашность, стоит сделать еще один комплимент. Обычно звездные игроки обижаются в такой ситуации. А он вышел и сыграл очень круто в том матче. И даже хотел помочь Тайсу, постоянно вовлекал его в игру. Это крутые внутренние качества».

Компанию разыгрывающему победителей в символической пятерке турнира составили Шай Гилджес-Александер, Энтони Эдвардс, Богдан Богданович и Лука Дончич.