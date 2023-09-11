«Если бы Россия поехала на ЧМ, то не попала бы в десятку». Мнение Владимира Родионова

Президент «Автодора» — об успехе Херберта со сборной Германии, уходе Михайловского в ЦСКА и проблемах с резервом.

Одним из главных творцов исторического успеха сборной Германии на ЧМ-2023 по баскетболу стал главный тренер Горди Херберт, который в сезоне-2020/21 успел поработать в саратовском «Автодоре». Долгого сотрудничества у Владимира Родионова и канадского специалиста не сложилось (перед расторжением контракта Горди проиграл 9 игр из 12). Зато спустя пять месяцев Херберта пригласили возглавить сборную Германии, с которой он добился фантастических результатов. Прошлым летом немцы заняли третье место на Евробаскете-2022, уступив дорогу в финал будущим чемпионам испанцам. А в воскресенье, 10 сентября, Херберт впервые выиграл для Германии золото ЧМ. «Он очень целеустремленный человек. Без него нас бы, наверное, здесь не было. Он уделяет большое внимание деталям, за каждым его словом большая страсть. Это очень помогает в команде с большим количеством игроков с характером», — сказал про Херберта Моритц Вагнер.

После финала «СЭ» позвонил многолетнему боссу «Автодора» Владимиру Родионову, чтобы обсудить успех канадского тренера, но разговор вышел не совсем о ЧМ-2023.

Горди Херберт. Фото Reuters

За два месяца не переучить звезд НБА играть по правилам ФИБА

— В финале болели за команду Херберта?

— Предпочтений не было. Хотел увидеть качественный баскетбол, и матч вполне оправдал ожидания. Что касается Горди, то посмотрите, как он расцвел после Саратова. (Смеется.) Если серьезно, то, когда мы брали его, то знали, что это классный специалист. Он здорово зарекомендовал себя в европейском баскетболе, добился серьезных успехов с не самым богатым немецким клубом «Скайлайнерс» (в том числе завоевал чемпионство в сезоне-2003/04). Развивал молодых игроков, успел поработать ассистентом в НБА. Его стиль баскетбола нам подходил, но во второй части сезона начались проблемы, и мы решили расстаться. Рад, что после нас он получил отличное предложение и реализовал свою мечту.

— Вас удивило, что США второй ЧМ подряд остаются без медалей?

— А что тут удивляться? Керр правильно сказал. За два месяца не переучить игроков играть по правилам ФИБА. Да и европейские команды довольно сыгранные. Они выступают примерно одними и теми же составами на всех крупных турнирах. У США же перед каждым форумом набирается новый состав, игровых связей нет. Хотя они могут собрать четыре-пять равноценных команд, которые будут более сбалансированные, чем та, которая играла на ЧМ-2023. Значит, что-то не рассчитали.

Меня удивил ранний вылет сборной Франции. Перед началом ЧМ казалось, что по атлетизму и набору исполнителей только они могут составить конкуренцию США. Но они пропижонили в матче с Латвией.

— Как вам успехи латвийцев?

— Они сделали серьезный скачок. В команде было много игроков, которые обыграли нашу молодежку с Михайловским и Щербеневым в матче за третье место Евробаскета U-18. Видно, что парни здорово прибавили. А что наши?

Никита Михайловский. Фото ПБК ЦСКА

Михайловский «похоронил» себя как игрок

— Щербенев регулярно играет за «Локо», Михайловский подписал контракт с ЦСКА...

— Михайловский? Считайте, что он закончил. Никита не будет играть на серьезном уровне. Еще от меня недавно ушел Печкин. Он опережал пацанов по молодежке «Автодора». Мы понимали это и подпускали его к первой команде (сыграл семь матчей в Единой лиге ВТБ-2022/23). Но Андрей постоянно рвался уйти. И где он сейчас? Во второй команде МБА без каких-либо перспектив.

— А что не так с Михайловским?

— Еще года четыре назад я говорил Никите, что надо подправить бросок. Он не слушал и продолжал бросать от пупка. А с таким броском ты никогда не закрепишься в серьезной организации. Сейчас его выпускают на пять минут в предсезонных матчах за ЦСКА. В официальных играх за ЦСКА Михайловский выходить, скорее всего, вообще не будет. По защите он никогда не был хорош, в атаке что-то было, но сейчас все.

— В его контракте есть опция аренды после прохождения предсезонки. Думал, что вы вернете его в «Автодор», если Эмил Райкович не найдет ему места в составе армейцев.

— Нет. Он себя «похоронил» как игрок. У меня хватает российских баскетболистов в ростере.

— Впечатлен вашими трансферами этим летом: Синдэриус Торнвелл, Доминик Мавра, Душан Беслач, Кайл Виналес. Хотя у «Автодора» самый скромный бюджет в Единой лиге.

— Это качественные игроки, но, повторюсь, у нас и русские очень сильные. В новом сезоне посражаемся.

— Александр Петенев сделал правильный выбор, что этим летом остался в Саратове?

— Он также начинал бросать от пупка. Три года я пытался переучить его, но Саша отказывался. Согласился год назад, и сразу прошли проблески. По атлетическим данным Петенев — один из лучших баскетболистов в стране. Если восстановится бросок, то будет серьезным баскетболистом.

— Последний представитель этой талантливой троицы Антон Квитковских был важным элементом «Локомотива-Кубань» в прошедшем сезоне. Следите за его прогрессом?

— Антон — добротный, хороший игрок, но не звезда. Уже большое достижение, что он попал в топ-клуб и сумел там закрепиться. Больше за счет характера, чем таланта. Поэтому не думаю, что он останется там надолго. Через два года «Локо» возьмет на его место кого-то другого.

Фото БК «Автодор»

Через два-три года мне придется продать всех своих талантов

— Кого бы еще выделили из молодых талантов своей системы?

— У меня сейчас есть пять-шесть очень перспективных ребят в молодежке. Все ростом два метра, очень атлетичные. Через два года я их выпущу, и все только рот будут разевать. Хотя за эти два года надо проделать с ними кропотливую работу. Надеюсь, что у меня хватит сил и здоровья.

— Все на это надеются.

— А как иначе? Если бы не санкции, то на этом ЧМ мы бы не попали в десятку. Серьезных игроков в стране моложе 32-34 лет практически нет. Да, Лукич дважды обыграл Иран молодым составом, но если бы мы поехали в Японию и на Филиппины, то в ростере были бы Воронцевич, Антонов, Бабурин, Торопов... А сколько этим ребятам лет?

— За 30.

— Молодых не подпускают к составам клубов Лиги ВТБ. Я могу назвать 20 человек с российским паспортом, которые успешно получают игровое время в 34, 35, 37 лет... И выступают довольно неплохо. А кто придет им на смену? А вся проблема в том, что нет системы, никто не умеет правильно воспитывать игроков для серьезных клубов.

— «Локомотив-Кубань» делает ставку на своих игроков после строительства тренировочного центра.

— «Локо» правда поднимается. Через три-четыре года их система должна заработать на полную. И тогда клуб Андрея Ведищева будет доминировать. Будут первыми на долгие годы, никакой ЦСКА им ничего не сможет противопоставить. В Москве нет системы подготовки резерва. Как и у других клубов. У меня она есть, но нет возможности, чтобы она работала правильно.

— Могли бы пояснить?

— Хочу я этого или нет, но через два-три года мне придется продать всех своих талантов, чтобы «Автодор» смог выжить. А если бы у меня была возможность их удержать, то мы бы могли биться за медали. Самый расцвет игрока — 20-25 лет. С ними можно побеждать. 20-22 — это еще ни о чем. Так что большой перспективы от российского баскетбола ждать не стоит.

И как изменить ситуацию, я тоже не знаю. Старая гвардия тренеров, подготовивших игроков, выигравших Евробаскет и бравших медали на ОИ, ушла на покой. На смену им никто практически не пришел. Молодежь не хочет работать за копейки. Может быть, в Москве и Санкт-Петербурге тренеры имеют неплохой доход, но в регионах это копейки. Поэтому нам и приходится брать иностранных тренеров. Даже для молодежных команд. Так что о каком-то развитии говорить бесполезно.

— Но баскетбол вроде бы становится популярнее в стране. В той же Лиге ВТБ вновь сменился чемпион. Рады за своего товарища Евгения Богачева?

— С одной стороны, рад, ведь он долго к этому шел. С другой, это чемпионство принесли иностранцы, которые имеют сумасшедшие контракты. Страшно называть их годовые оклады. За такие деньги «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом за это время. По большому счету это пыль в глаза, а не баскетбол. У нескольких клубов есть деньги, которыми они кидаются. О резерве никто не думает.