НБА убивает национальную сборную США. Что стоит за провалом Керра и компании на ЧМ?

Три поражения американцев в пяти матчах заставляют усомниться в квалификации звездного тренерского трио.

Чемпионат мира. Мужчины

Матч за 3-е место

Канада — США — 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7)

Сборная США сделала шаг вперед по сравнению с ЧМ-2019, где команда стала седьмой. Но если серьезно, то четвертое место с таким звездным составом и монструозным тренерским штабом должно окончательно поставить важный вопрос перед местной федерацией баскетбола, руководством НБА и клубами: что такое баскетбольная честь для США?

Звезды тут и там

Сборная США приехала в Азию (Япония, Индонезия, Филиппины) в статусе однозначного фаворита. Хоть звездный в прошлом игрок НБА Гилберт Аренас и называл состав «жалким», но Керр смог заполучить в свой ростер сразу шесть лидеров франшиз НБА. Энтони Эдвардс («Миннесота», 24,4 очка в среднем за игру в сезоне-2022/23), Тайриз Халибертон («Индиана», 20,7), Паоло Банкеро («Орландо», 20), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан», 24,8), Брансон («Нью-Йорк», 24) и Микэл Бриджес («Бруклин», 26,1). Остальные шесть баскетболистов ростера, среди которых были Остин Ривз и Джарен Джонсон, также выглядели игроками, способными уничтожить всех своих оппонентов на ЧМ. «Состав получился сбалансированный: молодые, голодные звезды, которые могут делать все на площадке», — отметил в интервью «СЭ» чемпион Европы Никита Моргунов.

Но если не брать первый групповой этап, где американцам противостояли ослабленная Греция, Новая Зеландия и Иордания, то из пяти матчей с серьезными соперниками они выиграли всего два — у Черногории и у Италии. Проиграли же Литве, Германии и Канаде. А еще трижды переписали свой антирекорд по количеству пропущенных очков: 110 с литовцами, 113 с немцами и 127 с канадцами.

— США получили шанс спасти матч за третье место (отыграли отставание в четыре очка за 0,6 секунды до сирены). Но Канада играла так же, как и Германия в матче против американцев. Можно сказать, это был копипаст-вариант! Канада заслуженно забирает бронзовую медаль, — отметил «СЭ» главный тренер сборной России и «Пари НН» Зоран Лукич.

В культовом советском фильме «Зверобой» вождь гуронов Райвенок по прозвищу Расщепленный Дуб в своей предсмертной речи произнес тираду, в которой говорил, что в былые времена «любой поединок был делом чести». Можно ли перенести эту историческую параллель на нынешний баскетбол, который показывает сборная США на международной арене?

Попробуем разобраться в неудачах американских звезд. Второй цикл подряд сборная США не попадает в медали на мундиале. Сейчас в нас полетят тонны камней со стороны почитателей таланта Грегга Поповича, но на ЧМ-2019 это был уже не тот Поп, который мог из любого состава сделать боеспособную команду и выжимать максимум из каждого матча. То седьмое место — самая позорная страница за время выступления США на мировых форумах. О нем бы пришлось забыть, если бы на ЧМ-2023 выстрелила команда Керра.

Стив Керр с игроками сборной США. Фото Global Look Press

Обуза и несбалансированность

Тренерский штаб США этого года позволял говорить о том, что они чего-то да выиграли. На троих Керр, Споэльстра и Лю взяли семь титулов НБА. А ведь в США победителей НБА называют чемпионами мира по баскетболу (спринтер Ноа Лайлс громко посмеивается).

Эта троица под руководством исполнительного директора Федерации баскетбола США, в прошлом суперзвезды НБА Гранта Хилла, который тоже знает вкус побед, рекрутировала амбициозный, но очень непредсказуемый состав. Из всех игроков США по-настоящему звездно на протяжении всего турнира сыграл только Эдвардс (хотя решающую потерю в матче с немцами фанаты ему вряд ли простят). Но речь не об этом.

Самая большая проблема — полная несбалансированность по всем линиям. Наиболее ярко это было видно на позициях четвертого и пятого номеров. Чистым номинальным центровым сборной был Джаред Джонсон, который в прошедшем сезоне получил приз лучшему защищающемуся игроку. «Мистер замок» НБА-2023 в последних четырех встречах ЧМ совершил в общей сложности семь подборов — пять из них на своем щите. Так, бигмэн за тот же временной отрезок заблокировал лишь один бросок соперника. Для сравнения, в НБА он в среднем совершает три блока за матч. Игры с Литвой и матчи плей-офф показали, что Джонсон не подходит для игры по правилам ФИБА.

«Лучший оборонительный игрок года стал обузой. Это тяжело», — прокомментировал свое выступление на ЧМ Джексон-младший, который пропускал матч с Канадой.

Дальше стоит обратить внимание на ключевые третьи номера — Банкеро и Ингрэма. Оба стали движущей силой этой команды. Набирали много очков, подбирали, растягивали оборону, чтобы сильные баскетболисты задней линии могли беспрепятственно набирать очки с дистанции. Но сначала из-за травмы выбыл Ингрэм, а затем захворал и Банкеро (один из немногих, к кому нет претензий). Без них команда откровенно потеряла себя.

Особенно это касается Бобби Портиса, который в большинстве эпизодов выглядел зрителем, а не игроком клуба НБА. Особенно это было заметно в полуфинале. А если учесть, что он взял себе девятый номер (в оригинальной Dream Team этот номер носил сам Майкл Джордан), то это двойной провал.

Баскетболисты сборной Канады празднуют победу. Фото AFP

Понятно, что ценность выступления за сборную США значительно уменьшилась. Как это можно объяснить? Самая популярная причина — отдых после тяжелого сезона. Но чаще всего во время матчей американцев на Филиппинах и в Японии на трибунах показывали Кармело Энтони. Друг Леброна хоть ничего и не выиграл на клубном уровне, но, безусловно, был суперзвездой НБА и в медийном, и в игровом плане. И Кармело всегда, по первому вызову приезжал в сборную США (2004-2016). Его набор медалей за сборную — нет ни у кого — три золота и бронза ОИ. И Энтони явно недоумевал, что происходило с командой США в трех проигранных матчах.

Тут возникает противоречие, которое отбрасывает тень на тренерские способности звездного трио. Керр, Споэльстра и Лю шли к формированию своих чемпионских команд долгие годы (особенно это касается первого и второго). Перед каждым сезоном они просматривали, высматривали, скаутировали свою команду и своих соперников. Сейчас же для тренерского штаба надо было в течение трех месяцев собрать команду не из того, кто им нужен на бумаге, а из остатков суперзвезд, которые готовы поехать в Азию.

За такой короткий промежуток времени собрать чемпионскую команду — сложно. Если чудом не будет увеличена ценность выступления за сборную страны, как говорят в США — brand value, то ни один специалист из НБА не сможет добиться победы. Что же делать Хиллу? Перестать приглашать тренеров НБА и ставить тренеров из NCAA, где научились из качественных единиц создавать боеспособные команды. Там в одиночку выиграть ничего нельзя. Это точно.

А если учесть сверхуспехи сборной при Майке Кржижевски, то напрашивается попробовать на пост главного тренера Кевина Олли (13 лет в качестве игрока в НБА, два титула чемпиона NCAA в программе Университета Коннектикута)?

В любом случае, мы увидели, что США потеряли права не только на обязательные победы на крупных турнирах, но и на обязательные медали. Получается, что НБА убила национальный баскетбол? Хороший вопрос.