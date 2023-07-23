Йокич не сыграет на чемпионате мира за сборную Сербии

Центровой «Денвера» и сборной Сербии Никола Йокич не сыграет за национальную команду на предстоящем чемпионате мира по баскетболу, сообщает Mozzart Sport.

По информации издания, спортсмену был предоставлен длительный отпуск после сезона в НБА, но в итоге игрок принял решение отказаться от участия в чемпионате мира.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В групповом этапе сборная Сербии встретится с Китаем, Южным Суданом и Пуэрто-Рико.