Тихонов: «Если нас не пускают на чемпионат мира, то в феврале необходимо проводить свой внутри России»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о прошедших спринтерских гонках на втором этапе Кубка России в Увате.

«Хочу всех поздравить с такой хорошей гонкой. Все были большими молодцами, что устроили нам не проходной этап, а очень близкую гонку. Это только начало сезона, все будет меняться. Однако, то, что у наших биатлонистов есть самоотдача в условиях изоляции — это очень хорошо.

Но главная задача сезона — это подготовка к чемпионату мира. Федерация должна быть готова ко всему. Если нас не пускают на чемпионат мира, то в феврале нам необходимо проводить свой чемпионат внутри России. Настоящий чемпионат подобный чемпионату в Финляндии. Нам необходимо быть в тонусе и быть готовыми к Олимпиадам и следующим чемпионатам мира», — приводит слова Тихонова Sport24.

3 декабря в Кубке России состоялись спринтерские гонки. У женщин победу одержала Ирина Казакевич, у мужчин — Даниил Серохвостов.