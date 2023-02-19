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Сегодня, 21:51

Фийон Майе о том, что остался без медалей в личных гонках: «Я разочарован, ожидал гораздо лучшего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Кантен Фийон Майе подвел итоги чемпионата мира в Оберхофе. Француз остался без наград в личных гонках.

«В личных гонках медалей нет, но в каждом соревновании я показывал определенный уровень. И все же я разочарован, потому что ожидал гораздо лучшего. Каждый раз были ошибки на лыжне или стрельбище. Бороться на вершине сложно, потому что уровень лучших в этом году совершенно невероятный, и я не выдерживаю темп моих соперников. Что бы ни случилось, я буду максимально выкладываться до конца сезона», — приводит слова Фийона-Майе Le Dauphine.

Чемпионат мира по биатлону проходил в Оберхофе проходил с 8 по 19 февраля.

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
Кантен Фийон Майе
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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