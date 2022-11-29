«Мартен — ты свинья». Как француз Фуркад унижал российский биатлон

Знаменитая фраза принадлежит Дмитрию Губерниеву, который произнес ее в прямом эфире, выражая недовольство поведением француза.

За несколько дней до старта олимпийского сезона, в конце 2013 года, молодой талант российского биатлона Александр Логинов сдал допинг-пробу, которая вызвала сомнения у антидопинговых органов. К тому времени молодой спортсмен, собравший дюжину золотых медалей на молодежном уровне, уже ворвался в элиту мирового биатлона, завоевав золото и бронзу в своих первых гонках на Кубке мира. Александр даже принял участие в сочинской Олимпиаде, пробежав индивидуальную гонку. К тому моменту уже никто не сомневался, что Логинов — будущая суперзвезда мирового биатлона.

Однако у жизни были другие планы. В конце ноября 2014 года Международный союз биатлонистов сообщил СБР, что после реанализа допинг-проба Логинова дала положительный результат на эритропоэтин. Несмотря на отказ спортсмена от вскрытия пробы Б, что фактически означало признание вины, Александр категорически отказывался признавать нарушение: «Я могу лишь подтвердить, что никогда не употреблял допинг. Не знаю, как ЭПО оказался у меня в организме».

После того как Логинов отбыл положенную двухлетнюю дисквалификацию, ему было разрешено вернуться в большой спорт. Это решение вызвало недовольство у ряда иностранных биатлонистов. Громче всех негодование высказывал французский чемпион Мартен Фуркад. В конце января 2017 года, незадолго до старта чемпионата мира, Союз биатлонистов России разместил фотографию Логинова, поздравляя того с днем рождения. Одним из первых комментарий под этим постом оставил Фуркад, написав следующее: «А еще он был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Это его главный трофей!» Выходка Мартена была встречена валом критики со стороны спортивных чиновников и болельщиков. Впоследствии Федерации биатлона Франции даже пришлось извиняться за поведение своего атлета.

Однако Фуркада публично поддержали многие его коллеги. Чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Михал Шлезингер в жесткой форме раскритиковали возвращение Александра в биатлон. «Логинов получит от нас то, что заслуживает, — заявил Крчмарж. — Никто не собирается ходить вокруг него и говорить ему, как здорово, что он вернулся». «В то время, когда биатлон борется с допингом, русские ставят человека, которого поймали на эритропоэтине, — добавил Шлезингер. — Пусть Логинов не думает, что я ему скажу что-то хорошее при встрече».

Мартен Фуркад. Фото Global Look Press

Самая скандальная гонка

В феврале 2017 года, в первый день чемпионата мира, состоялась смешанная эстафета, которая навсегда запомнится болельщикам как невероятно скандальная. Все началось с того, что Мартен Фуркад во время передачи эстафеты сбил Логинова, для которого это были первые старты с момента дисквалификации. В принципе, столкновения в эстафетном коридоре не такая уж и редкость, но с учетом треш-тока перед соревнованиями инцидент выглядел как однозначная провокация со стороны француза. Казалось, что Мартен не проявлял интереса к передающему ему эстафету Кентену Фийону-Майе, а целился именно в россиянина. Как итог — Логинов упал, а Фуркад, не останавливаясь, поехал дальше.

Ну а на финише француз поставил блок другому россиянину — Антону Шипулину, перекрыв тому коридор. Формально правила нарушены не были: Мартен был ближе к финишной ленте и мог выбирать любую траекторию. Однако о правилах уже никто не думал. После финиша разозленный Шипулин обрушился на Фуркада: «Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то разбирайся по-честному, а не закрывай коридор. Может, это и по правилам, но я бы так никогда не сделал». В своем комментарии после гонки Фуркад был более спокоен и циничен: «Когда после стрельбы я осознал, что золото уже не добыть, я стал играть с Шипулиным в свою любимую игру».

Гонка закончилась, Франция взяла серебро, а Россия стала третьей (то была первая за девять лет медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира). Но впереди была еще церемония награждения.

Мартен Фуркад. Фото Global Look Press

Он сделал это специально!

На цветочной церемонии конфликт стал разгораться все сильнее. В этот раз отличились сами российские биатлонисты. Логинов и Шипулин, продолжавшие злиться на поведение француза во время гонки, поздравляли других призеров эстафеты, но демонстративно прошли мимо Фуркада и не пожали ему руку. Мартен, разозленный таким неуважительным жестом, стал колко аплодировать в сторону россиян, покинув пьедестал. На сцену его удалось вернуть лишь усилиями тогдашнего президента Международного союза биатлонистов Андреса Бессеберга.

Сразу после церемонии награждения Антон Шипулин объяснил, почему россияне отказались пожимать руку Фуркаду: «После гонки я спросил у Логинова, точно ли он сделал это нарочно. Саша сказал, что точно. Даже по видео видно, что он сделал это специально!»

Масло в огонь конфликта подлил и российский комментатор Дмитрий Губерниев. Во время церемонии награждения разозленный поведением француза журналист произнес знаменитую на всю страну фразу: «Мартен, ты — свинья!» Учитывая, что биатлон в России очень любят и смотрят, а Губерниев является голосом этого вида спорта в нашей стране, болельщики не остались в стороне от конфликта. В соцсетях стал набирать огромную популярность хэштег #фуркадсвинья, а страницы французского биатлониста буквально растерзали гневными сообщениями.

Конфликт Губерниева и Фуркада продолжался около года, вплоть до Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, накануне которой журналист и спортсмен продолжали обмениваться колкостями. Однако, по словам Дмитрия Губерниева, конфликт с Фуркадом был быстро исчерпан: «Никакого конфликта с Мартеном у нас нет. Он немного вспылил, я, соответственно, тоже. Всё в порядке. Мы все претензии урегулировали в личной переписке». Позднее Губерниев даже признается, что ему неловко за то, что он назвал француза свиньей.

Александр Логинов. Фото Global Look Press

Хочу верить, что Логинов — хороший парень

Со временем противостояние Мартена Фуркада с Александром Логиновым сошло на нет, несмотря на то что после той скандальной гонки еще несколько лет француз позволял себе резкие высказывания в адрес Логинова. К тому моменту россиянин закрепился в топе мирового биатлона, а француз считал, что Александр незаконно отбирает у него медали. По словам Мартена, проблема была даже не в допинговом прошлом россиянина, а в том, что он публично не извинился за запрещенку и не объяснил, как ЭПО попал в его организм.

Все изменилось в 2020 году, во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Логинов выиграл золото в спринте на 10 км, оставив позади французскую пару Фийона-Майе и Фуркада. После победы россиянина болельщики ожидали нового раунда в противостоянии Логинова и Фуркада, учитывая, что норвежские биатлонисты братья Бе в грубой форме раскритиковали победителя, сделав заявление, что он не имеет права участвовать в таких соревнованиях. Подобного мнения ожидали и от Мартена Фуркада. Но, к удивлению многих, его не последовало. Наоборот, француз сдержанно поздравил россиянина с победой, не сказав ничего плохого в его адрес. Позднее стало известно, что после гонки спортсмены встретились за закрытыми дверями, поговорили и помирились, пожелав друг другу удачи в дальнейшем.

После завершения карьеры Фуркад рассказал журналистам о том разговоре с Логиновым: «Мы ни разу не общались с тех пор, как его дисквалифицировали. Я пожелал ему в будущем принимать только верные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю душу и страсть. Я хочу верить, что Логинов — хороший парень».