Латыпов обыграет Йоханнеса Бе? Как могли бы выступить россияне на ЧМ по биатлону

Главный старт сезона начнется скоро, но без россиян и белорусов.

Биатлонный сезон подходит к своему апогею — совсем скоро в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира. Как и на других стартах под эгидой Международного союза биатлонистов, россиян и белорусов на ЧМ не будет. Вместо Оберхофа нас ждет этап Кубка России. А как могли бы выступить россияне, получи они допуск на турнир в Германию? И что сейчас интереснее — международный сезон или внутренний российско-белорусский? Ответ не так очевиден, как кажется.

Сравнивать Латыпова и Бе некорректно — Эдуард не очевидно лучший

Биатлон в России порой напоминает футбол. Люди переживают, разочаровываются, но продолжают следить и верить. Так и после неоднозначных прошлых сезонов, включая олимпийский, новыми надеждами стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Резцовой-младшей в команде нет по объективным причинам — она в декрете. А вот Латыпов набирает обороты. Как и все лидеры сборной, вкатывался в сезон Эдуард тяжело, уступая биатлонистам из российского резерва и белорусам. Но постепенно Латыпов выходит на проектные мощности. В общем зачете Кубка Содружества первый до сих пор Антон Смольский, но Эдуард приблизился к олимпийскому чемпиону из Белоруссии максимально. После того как Латыпов убежал от всех в масс-старте и выдал чистую гонку на четырех огневых рубежах, почтение ему выказал даже главный конкурент.

«То, что творит Эдуард Латыпов, — это уровень Йоханнеса Бе», — признался Смольский. Высокая оценка от Антона заставляет задуматься — неужели у нас действительно есть такой же доминатор, как у норвежцев? Строго говоря, по результатам — скорее нет, чем да. Если в зачете Кубка Содружества Эдуард второй, то на внутреннем Кубке России в общем зачете Латыпова нет даже в первой пятерке. Этому есть объективные причины, связанные с пропуском ряда гонок, но о каком лидерстве в таком случае может идти речь? С другой стороны, Смольский мог говорить о текущей форме Латыпова. И в этом случае масс-старт на хорошей скорости и без промахов действительно позволяет сравнивать Эдуарда с Йоханнесом. Вероятно, в контактной гонке с несколькими огневыми рубежами у Латыпова действительно были бы шансы побороться с Бе, а следовательно, и за общую победу.

Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press

Российский сезон интереснее международного по интриге

При этом неправильно будет говорить, что Латыпов — единственная надежда российской сборной. Сейчас все больше разговоров о возможном возвращении россиян на международные старты. И хотя о текущем биатлонном сезоне речь уже, наверное, не идет, на ЧМ гипотетически, помимо Эдуарда, наверняка хорошо выступил бы и Карим Халили. Карим радует своей стабильностью — если у Латыпова яркие перформансы, как в Раубичах, периодически перемешиваются с провальными выступлениями, то Халили старается выдерживать средний высокий уровень в гонках. Радует своим прогрессом Александр Поварницын, в отдельных случаях выстреливает Даниил Серохвостов. В конце концов даже Антон Бабиков словно открыл для себя вторую молодость и в Рыбинске был чудо как хорош! В этом плане стоит отметить, что внутренние российские старты даже интереснее международных, где Йоханнес Бе выиграл 11 гонок из 14 и оторвался от Легрейда на 200+ очков.

Нет никаких гарантий (в отличие от лыжных гонок), что россияне смогли бы остановить такое доминирование, но когда в 17 из 18 гонок побеждают представители только одной страны, вряд ли спорт можно назвать интересным. Первую индивидуалку выиграл швед Мартин Понсилуома. Там не было ни одного норвежца на пьедестале, зато дальше во всех гонках — минимум по два на подиуме, а четыре подиума и вовсе были полностью норвежскими. В 13 гонках — 30 медалей. Но даже внутри представителей одной команды нет интриги — внутри Норвегии Бе также на голову сильнее остальных, как Норвегия сильнее прочих европейцев. Немного лучше ситуация в женском биатлоне. Там рождается новая французская суперзвезда Жюлия Симон, снова в топе итальянки, в отличной форме сборная Швеции. В то же время у женской сборной Норвегии сотни внутренних проблем, которые не позволяют им показывать свой максимум.

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

Провальный сезон у Шевченко и Логинова

Но и в России женские гонки полны сюрпризов. Лидер с небольшим отрывом — Виктория Сливко. Она удерживает первое место за счет стабильности и старой системы подсчетов, когда победа в гонке не имела столь решающего значения. А вот по новой системе первой уже будет ее главная соперница по сезону (и, вероятно, главное открытие биатлонного года в стране) — Елизавета Каплина. В отдельных случаях радуют и Екатерина Носкова с Ларисой Куклиной. Большего ждали от Ирины Казакевич, но настоящим провалом пока сезон выглядит разве что для Натальи Гербуловой и Анастасии Шевченко. От девушек были большие ожидания, которые они пока не могут оправдать и застряли в середине таблицы общего зачета наряду со спортсменками, ни разу в жизни не попадавшими даже на Кубки IBU. То же самое можно сказать про Василия Томшина и Александра Логинова.

Чемпион мира и призер Олимпиады сам не свой, и если бы российские биатлонисты в этом году соревновались на международном уровне, то Логинов, возможно, выпал бы из обоймы сборной. Ведь сегодня сильнее него даже ребята уровня к. м. с. из регионов. Вообще биатлон — не плавание и не легкая атлетика, и даже не фигурное катание с субъективными, но все же количественными оценками. Здесь заочные сравнения вряд ли уместны, и все же берем на себя смелость сказать, что с пустыми руками россияне из Оберхофа вряд ли бы вернулись. Несколько личных медалей от Латыпова, Сливко и Каплиной, а также эстафеты наверняка бы порадовали. Но это все теория, на практике остается ждать гонок в Чайковском, где пройдет финал Кубка России (и, вероятно, вернется Светлана Миронова), и в Тюмени, где будет шестой и последний этап Кубка Содружества.

Про чемпионат мира тоже не забывайте, к тому же нам есть там за кого поболеть. Экс-россиянин Тимофей Лапшин уже порадовал в этом сезоне, ждем теперь чудес от соотечественницы Лапшина Екатерины Аввакумовой, Павла Магазеева и Алины Стремоус из Молдавии, а также от Натальи Ушкиной, выступающей за Румынию. Да и за мировым топом надо следить, чтобы как минимум знать, что там происходит.