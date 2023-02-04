«Нравится Вирер, как женщина. Но Ксюшу больше люблю». Разогреваемся к чемпионату мира с Даниилом Серохвостовым

Что сейчас происходит на международной биатлонной арене.

8 января в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону. К сожалению, в этом сезоне российской команды на главном старте мы не увидим. Но наши биатлонисты продолжают следить за тем, что происходит на мировой арене, и надеются на скорейшее возвращение. Среди них участник Олимпиады в Пекине, победитель и призер этапов Кубка мира Даниил Серохвостов. Он не пропустил почти ни одной трансляции гонок. В преддверии чемпионата мира «СЭ» поговорил с биатлонистом о том, кто составит конкуренцию Йоханнесу Бе, какие шансы у Тимофея Лапшина и чем опасен Оберхоф.

Раньше смотрел Кубок мира и думал, что это недосягаемо

— Следишь за всеми гонками?

— Практически. Смотрю не каждую, но изучаю результаты у всех. В основном слежу за мужскими гонками, женские смотрю в основном, когда они попадаются по телевизору.

— Какая у тебя мотивация смотреть за гонками Кубка мира? Больше для развлечения или для анализа?

— Во-первых, спортивный интерес. Во-вторых, для анализа. Все равно когда-то мы вернемся. Я должен понимать, как они бегают, в каких аспектах лучше развились. Ты в любом случае что-то перенимаешь у топовых спортсменов. Смотря на то, как биатлонисты делают на Кубке мира, стараешься делать так же.

— Есть какой-то конкретный пример, что ты для себя почерпнул, следя за Кубком мира?

— Мне Виталий Викторович (Норицын. - Прим. «СЭ») объяснял, как работать с поверхностным дыханием. Я на словах тогда понял. Но когда посмотрел, как делают на Кубке мира, мне стало намного яснее. Этот аспект взял.

— Что такое поверхностное дыхание?

— Когда во время стрельбы ты делаешь дыхание, а оружие у тебя от этого не шатается. То есть когда бежишь, ты дышишь полной грудью, а на стрельбище у тебя живот почти не двигается при дыхании. Если посмотреть на Йоханнеса Бе, то он иногда стреляет с двумя вдохами и выдохами. У него на выстрел уходит меньше двух секунд. Он за это время успевает сделать два вдоха и выдоха. Это очень круто. Я могу тратить по две с половиной секунды на выстрел и сделать один вдох-выдох, а он делает два и быстрее стреляет.

— С какими ощущениями следишь за Кубком мира? Есть ли разница с тем, как смотрел в прошлых сезонах и сейчас? Что-то изменилось после того, как ты там побывал?

— Раньше я смотрел и думал, что это как-то недосягаемо. Сейчас смотрю с мыслями «как жаль, что меня там нет». В том году, когда я там бегал, просто наслаждался, что выступаю на Кубке мира. После первых двух гонок понял, что это совсем другой уровень по сравнению с тем же Кубком IBU. Каждый поворот, каждый спуск спортсмены четко проходят, на этом отыгрывая у тебя секунды. Поэтому в прошлом сезоне старался все это у них перенимать. Думаю, что у меня это получалось.

Тимофей Лапшин. Фото Global Look Press

Лапшин стреляет за 40 секунд два рубежа. Это что вообще за цифры?

— Давай поговорим о том, что происходит сейчас на Кубке мира. Йоханнес Бе выиграл 11 гонок из 14. На твой взгляд, это он так крут или другие так слабы?

— Тут играет фактор того, что прошла Олимпиада. Многие топы, которые бегали на уровне Йоханнеса, может, дали себе больше отдохнуть и не так серьезно отнеслись к сезону. Не сказал бы, что другие слабы. Все равно Йоханнес очень силен. Проиграть всего три гонки, две из которых были в Анси, где у него лыжи не ехали по льду, — это круто.

— Сможет ли он выиграть на чемпионате мира четыре из четырех личных гонок?

— Думаю, это будет тяжело, так как к этому старту готовятся все. Обычно шведы сильно себя показывают в феврале на главном старте. Взять четыре из четырех для него возможно, но конкуренцию ему точно составят. Сам Йоханнес может ее себе составить из-за плохой стрельбы.

— У шведов же только Мартин Пансилуома хорошо сейчас выступает, а Себастьян Самуэльссон этой зимой какой-то тяжелый. Тебе так не кажется?

— Да, он не такой сильный, как в том сезоне. Но видно по прошлым годам, что шведы подводятся к главным стартам. Конечно, в олимпийском сезоне у них какая-то ошибка произошла. Они все стреляли в Пекине ужасно, но бежали достаточно быстро. Обычно у них начало сезона и главный старт — это их пики. Вспомни, как в том году Самуэльссон в Эстерсунде всех уничтожал и на Олимпиаде имел достаточно хороший ход. В предыдущие годы было все то же самое. Например, Игры в Корее. Кто такой был Самуэльссон до Олимпиады в Пхенчхане? Его никто не знал. В итоге шведы так сильно подвелись, что взяли медали. Думаю, что к чемпионату мира в Оберхофе они подойдут сильными.

— Что случилось с французами? Обладатель Кубка мира прошлого сезона Кентен Фийон-Майе сейчас за пределами топ-3 тотала, не впечатляет и Эмельен Жаклен, которого называли приемником Мартена Фуркада. Не удивляют их результаты?

— Если честно, за французами особо не следил. Они не так интересны в плане результатов лыжного хода. Видел, что плохо выступали. Но не могу ничего по этому поводу сказать. Мне кажется, что тоже много отдыхали после Олимпиады: делали меньше нагрузок, больше восстанавливались. Может быть, поэтому у них сейчас такой результат. Обычно Кентен подводит в конце сезона, сколько у него часов, выстрелов. Посмотрим, сколько он недоделал или, наоборот, перебрал. Но я думаю, что французы тоже в хорошем состоянии подойдут к чемпионату мира.

— Кто тебя больше других удивил в первой половине сезона? И кто может выстрелить на чемпионате мира?

— Наверное, больше других удивил Томмазо Джакомель. Он очень круто провел эту часть сезона. Мне кажется, что и на чемпионате мира он покажет хороший результат. Конечно, зная, как итальянцы тренируются, они могут промазать, и он подойдет к этому старту в не очень хорошей форме и будет тяжелым. Но от него можно ожидать одну из медалек.

— Как ты себя чувствуешь, когда смотришь на то, как Джакомель и Хартвег, которых ты раньше обгонял, сейчас дерутся за медали Кубка мира?

— Хотелось бы так же, как они, биться за синюю майку.

— Согласись, что далеко не факт, что, окажись ты там, был бы их выше, как раньше?

— Да, такое возможно. Они очень сильно подготовились. Я во всех интервью говорю, что мы выглядели бы хуже, чем остальные. Но все равно, пока ты не выйдешь с ними на старт, ты не можешь точно сказать, как будешь смотреться. Думаю, что я тоже спрогрессировал, возможно, не так сильно, как Джакомель и Хартвег.

— Есть ли конкуренты у норвежцев в мужской эстафете или здесь все однозначно?

— Мне кажется, что все однозначно. Такую команду тяжело победить. Конечно, может накосячить Лагрейд, потому что после Олимпиады у него с эстафетами не идет. Карим (Халили. - Прим. «СЭ») его так сильно унизил, что парень оклематься не может. Думаю, что даже если накосячит, то они все равно смогут выиграть эстафету.

— Россиян не будет на чемпионате мира, но нашим болельщикам есть за кого поболеть — за Тимофея Лапшина, который выступает за сборную Кореи. Видишь ли ты у него шансы побороться за медаль чемпионата мира? И если да, то в каких гонках эти шансы предпочтительнее?

— Конечно, есть. Он в этом сезоне хорошо бежал даже не на одном, а на нескольких этапах. На чемпионате мира, думаю, у него может получиться в индивидуальной гонке, да и в других стартах с четырьмя рубежами. В спринте, на мой взгляд, победить будет тяжело, так как там есть Йоханнес, который даже с двумя промахами способен выиграть. А в гонке с четырьмя рубежами, учитывая его скорострельность и если не будет мазать, Лапшин имеет все шансы.

— Ты говоришь про шансы на медаль или про победу?

— Я говорю про золото. За троечку он и в спринте сможет побороться, потому что стреляет за 40 секунд два рубежа. Это вообще что за цифры?

Даниил Серохвостов. Фото Global Look Press

Трасса в Оберхофе — для сильных спортсменов

— Есть ли у тебя кто-то среди мужчин и женщин, за кого будешь персонально болеть на чемпионате мира?

— У мужчин, наверное, буду болеть за Филипа Андерсена. Он мне как-то больше симпатизирует как спортсмен. Надеюсь, что он возьмет медальку. У женщин даже не знаю. Надеюсь, что Вирер возьмет. Она мне нравится, как женщина.

— Ксюша (Довгая, девушка Даниила. - Прим. «СЭ») прочитает же.

— Ксюшу больше люблю. Это можно тоже оставить.

— Какая для тебя главная интрига чемпионата мира?

— Наверное, в том, возьмет ли какой-нибудь аутсайдер медаль. То есть тот, кто по сезону показывал не очень хорошие результаты, но в Оберхофе ворвется в топ-3. Это будет достаточно круто. Например, будет удивлением, если попадет на подиум кто-то из японской сборной или корейской, но не Лапшин.

— С этого сезона результаты на чемпионате мира не идут в зачет Кубка мира. Как ты к этому относишься?

— Мне как-то без разницы. Никто же не будет пропускать чемпионат мира, потому что там очки не дают. Возможно, это правило ввели, чтобы спортсмены не пропускали Кубок мира. Бывает такое, что выступают на чемпионате мира, а потом на Кубок мира не едут, так как достаточно хорошо выступили на главном старте и у них есть запас очков. В этом году, насколько знаю, все гонки Кубка мира идут в зачет. Поэтому сделали так, чтобы после чемпионата мира спортсмены не пропускали этапы.

— Чемпионат мира пройдет в Оберхофе. Насколько понимаю, ты был там одну неделю в своей карьере. Чем он тебе запомнился? Что нужно о нем знать?

— Я там был один раз. Мне говорили, что погода там всегда такая — ветер, снег, сугробы. Достаточно тяжелая погода. Первый подъем — невероятно длинный и сложный. А если еще сугробы будут, то вдвойне тяжелее. Думаю, что это на руку всем сильным функциональным спортсменам. В том году бежали абсолютно все, кто и должен был. Нет такого, что Йоханнес по такой трассе не может выступать. Он так же быстро и сильно бежал в Оберхофе. Это трасса для сильных спортсменов. Еще там на рубеже ветер постоянно. Он довольно сильный и порывистый. Кто умеет хорошо с ним работать, тот и будет попадать.

— То есть в индивидуальной гонке можно ждать сюрпризов?

— Да. Там выиграет либо счастливчик, либо профессионал. У счастливчика может четыре рубежа порывов не быть, поэтому закроет все.

— Допустим, что наше отстранение от международных стартов ограничится только этим сезоном. Как скажется пропуск сезона? Сложно ли нам будет догонять?

— Насколько знаю, квота за нами остается — шесть человек. Поэтому ее не нужно будет заново выбивать. Это уже хорошо. Значит, вольемся всей командой. Думаю, что догонять не составит труда. Имею в виду, что сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году. В этом году, зная, что пропускаем сезон, уделили большее внимание тренировочному процессу, чем подготовке к сезону. То есть сезон такой, как будто до сих пор идет подготовка. Если в следующем сезоне нас допустят до международных соревнований, то подготовка будет выстроена совсем по-другому.