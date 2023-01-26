Серохвостов: «В прошлом году на Кубке мира мы не бегали так, как Йоханнес Бе»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о форме норвежского спортсмена Йоханнеса Бе.

«Кубок мира? Там очень сильно парни бегают, что видно визуально. В том году мы так сильно не бегали. Даже Йоханнес так не бегал, как он бегает сейчас. Прошлый сезон для него был плохой. С первых этапов Кубка и до Олимпиады он был какой-то загруженный и тяжелый. Он не показывал такого хода, какой был у него за год до Олимпиады и сейчас. Думаю, он просто отдыхал в прошлом году и подводился только к Олимпийским играм, а сейчас сильно бежит на фоне хорошего восстановления. Перед Олимпиадой он ездил домой на две недели, пока все были на сборе. Он много отдыхал, и поэтому в этом году он очень сильно бежит», — приводит слова Серохвостова Metaratings.ru.

На этапах Кубка мира-2023 норвежский спортсмен одержал победу в спринте и гонке преследования в Поклюке, индивидуальной гонке и масс-старте в Рупольдинге, спринте и гонке преследования в Антхольце.

Он занимает первое место в генеральной классификации Кубка мира сезона-2022/23, набрав 1139 очков.