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Кубок мира

Сегодня, 17:03

Куклина поделилась воспоминаниями о первой победе в Кубке мира по биатлону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Лариса Куклина вспомнила о своей первой победе в Кубке мира по биатлону.

«Ну конечно. Моя первая победа в 2019-м в Оберхофе хоть и не была личной, но воспринималась точно так же. Это был не просто мой первый этап Кубка мира, но вообще самый первый старт в таких соревнованиях. Меня переполняло чувство гордости. Когда Виталий Викторович сказал, что я побегу в эстафете и что тренеры полностью в этом плане мне доверяют, меня это настолько воодушевило... Когда уже мы победили, мысль была только одна: вот оно, неужели, наконец, мне воздастся за все мои труды? До сих пор порой думаю: если бы год спустя в сборной не сменился тренерский штаб и мы продолжили работать с Норицыным, многое в моей жизни могло сложиться абсолютно по-другому», — приводит слова Куклиной RT.

Куклина перед стартом текущего сезона перешла к Юрию Каминскому из группы Артема Истомина.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1102340-kuklina-kubok-mira-biatlon
Биатлон
Лариса Куклина
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