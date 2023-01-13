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Сегодня, 19:50

Йоханнес Бе — об эстафете: «Мы получили хороший урок — всегда бороться до конца»

Алина Савинова
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Сегодняшний день был особенным, так как мы начали со штрафного круга. Это было худшее начало за последнее время. Мы наращивали темп, используя каждую секунду, которую могли. В конце концов, именно благодаря этому мы заняли первое место. Чувствовался командный дух, и мы получили хороший урок — всегда бороться до конца», — приводит пресс-служба IBU слова Бе.

Сборную Норвегии также представляли Штурла Лагрейд, Тарьей Бе и Ветле Кристиансен.

Второе место в эстафете заняла сборная Германии. Третьей к финишу пришла команда Франции.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/norway-wins-ruhpolding-mens-relay/6hMuoKa4LAecmIBMrHLYHm
Биатлон
Йоханнес Бе
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдиге