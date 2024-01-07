Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:42

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Жюли Симон.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Франции одержала победу в женской эстафете 4x6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

За француженок выступили Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюли Симон. Команда прошла дистанцию за 1 час, 12 минут и 42,5 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав 12 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла команда Норвегии, которую представили Юни Арнеклейв, Марит Скуган, Каролине Кноттен и Ингрид Тандреволд (отставание +9,3 секунды, 0 штрафных кругов+10 дополнительных патронов).

На третьей строчке — сборная Швеции, у которой на старт вышли Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Оберг и Эльвира Оберг (+33,5, 1+8).

Женская эстафета стала заключительной гонкой на этапе Кубка мира в Оберхофе. Следующий этап пройдет в немецком Рупольдинге с 10 по 14 января.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
1
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира. Германия — вторая, Италия — третья