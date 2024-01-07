Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная Франции одержала победу в женской эстафете 4x6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

За француженок выступили Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюли Симон. Команда прошла дистанцию за 1 час, 12 минут и 42,5 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав 12 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла команда Норвегии, которую представили Юни Арнеклейв, Марит Скуган, Каролине Кноттен и Ингрид Тандреволд (отставание +9,3 секунды, 0 штрафных кругов+10 дополнительных патронов).

На третьей строчке — сборная Швеции, у которой на старт вышли Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Оберг и Эльвира Оберг (+33,5, 1+8).

Женская эстафета стала заключительной гонкой на этапе Кубка мира в Оберхофе. Следующий этап пройдет в немецком Рупольдинге с 10 по 14 января.