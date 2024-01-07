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Сегодня, 15:08

Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира. Германия — вторая, Италия — третья

Виктория Кравченко
Норвегия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира в Оберхофе.
Фото AFP
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Второе место заняла команда Германии, Италия расположилась на третьей позиции.

Биатлон. Кубок мира, четвертый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) — 1:17.34,2 (0+7)

2. Германия (Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн) — 2.01,9 (1+15)

3. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) — 2.50,5 (0+16)

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Сборная Германии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
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Кубок мира: смотреть трансляцию эстафеты сегодня