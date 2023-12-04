Йоханнес Бе ищет оправдания после фиаско. Одна из версий — запрет фторовых смазок

Почему самый титулованный действующий биатлонист провалился на старте Кубка мира по биатлону?

Кубок мира по биатлону. Эстерсунд, Швеция. Первый этап

Мужчины

Эстафета. 1. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен) — 1:14.28,4 (0+7). 2. Франция (Эмильен Клод, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) — 20,6 (0+11). 3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Роман Реес) — 50,5 (1+16)

Спринт. 1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0). 2. Тарьей Бе (Норвегия) — 18,7 (0). 3. Вебьорн Сорум (Норвегия) — 19,8 (0)

Гонка преследования. 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 31.38,4 (3). 2. Филипп Наврат (Германия) — 5,1 (2).Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 7,2 (1)

Женщины

Эстафета. 1. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд) — 1:18.48,3 (0+9). 2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) — 41,6 (1+9). 3. Германия (Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) — 47,9 (0+4)

Спринт. 1. Лу Жанмонно (Франция) — 21.04,1 (0). 2. Каролине Кноттен (Норвегия) — 8,5 (1). 3. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 17,6 (1)

Гонка преследования. 1. Лу Жанмонно (Франция) — 31.41,3 (0). 2. Франциска Пройс (Германия) — 0,3 (1). 3. Ванесса Фойгт (Германия) — 18,5 (1)

Стартовый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершился спринтами и гонками преследования, а его главным итогом стал провал явного лидера прошлого сезона норвежца Йоханнеса Бе. Да, норвежец выиграл в составе мужского эстафетного квартета, но в двух личных гонках был не похож сам на себя, финишировав лишь 18-м в спринте и 15-м в преследовании. Так плохо Йоханнес не выступал уже очень давно. В чем же причины его фиаско?

Не хватает мышц

Для Бе-младшего непопадание в топ-10 личных гонок Кубка мира — событие, прямо скажем, неординарное. В прошлом сезоне на самом старте он занял 12-е место в индивидуальной гонке в Контиолахти, после чего ни разу не опускался ниже третьей строчки итоговых протоколов. Сейчас же он показал свой худший результат с января 2022-го — тогда в немецком Оберхофе он сперва стал 28-м в спринте, а затем 21-м в преследовании.

Фото AFP

Но что еще поразительнее, куда-то пропала фирменная скорость реактивного норвежца. В прошлом сезоне он за явным преимуществом на лыжне был быстрее всех, сейчас же в спринте показал только пятое время, уступив 30 секунд шведу Себастьяну Самуэльссону. Правда, в преследовании чисто на лыжне он стал лучшим, однако превзошел конкурентов отнюдь не на голову — только на три секунды опередил Самуэльссона. К тому же, если в эстафете он стрелял здорово, то в спринте и преследовании промазал по три раза. Как следствие, в общем зачете Кубка мира Йоханнес откатился на непривычное восьмое место с 109 очками и отставанием в 68 баллов от лидирующего немца Филиппа Наврата.

Так что же происходит с пятикратным олимпийским чемпионом? Да, он начал полноценную подготовку несколько позже конкурентов, но все равно явно ждал от себя большего. Но все пошло не так. Сам Бе среди причин провала называет запрет фторовых смазок. «Думаю, что с запретом на фтор заметна большая разница по сравнению с предыдущими сезонами. Раньше мы могли просто летать на лыжах без особых усилий, не уверен, что мы сможем показывать больше. Я сейчас слишком слаб, необходимо нарастить больше мышц», — цитирует его издание VG.

Фото AFP

Слабость психики

Конечно, после столь длительного доминирования финишировать за пределами первой десятки — серьезный удар по амбициям Йоханнеса. А заодно и по его мотивации. Хотя, возможно, он, наоборот, взбодрится после столь серьезных неудач, как в Эстерсунде. «Должен признать, все хуже, чем в прошлом году. Это безумно скучно. Но есть вызов, и я должен снова набрать форму», — признает Бе.

Норвежец также пожаловался на свою стрельбу. Так, в спринте, по его словам, он не смог найти нормальную позицию при стрельбе лежа, был неаккуратен и поэтому дважды промахнулся, а при стрельбе стоя сказалась усталость. При этом он еще и отметил слабость своей психики, добавив, что заслужил выступить плохо. Кстати, в преследовании он совершил фальстарт, правда, вернулся на стартовую позицию и не был наказан, а все промахи он совершил на двух заключительных рубежах, что, видимо, действительно свидетельствует о неидеальном психологическом и функциональном состоянии.

При этом и раньше Бе-младший не был фанатом тренировок, что не мешало ему показывать высочайшие результаты. «Тренироваться скучно. Это тяжело, ты сильно устаешь. Я делаю минимальные объемы вплоть до самого начала зимы. А там выхожу на максимум, жму на газ до упора и гоню», — заявил он TV2. Но вот удастся ли ему выйти на максимум к ближайшим этапам в австрийском Хохфильцене и швейцарском Ленцехайде? Большой вопрос. Хотя старший брат Тарьей уверен, что Йоханнес скоро вернется еще сильнее, чем был.

Из других результатов отметим, само собой, победы Наврата в спринте и Самуэльссона в преследовании. Особенно впечатляют успехи 30-летнего немца — нынешний лидер Кубка мира раньше вообще не выигрывал гонки на этом уровне. Новая чемпионка появилась и у женщин — 25-летняя француженка Лу Жанманно прежде не выигрывала личные гонки Кубка мира, а здесь сделала дубль в спринте и преследовании. Хотя в общем зачете она пока только вторая, уступая три балла немке Франциске Пройс (197 очков против 200).