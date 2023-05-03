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Сегодня, 14:08

Биатлонистка Зырянова: «Думала, что буду тренироваться у Шашилова, а отправили к Истомину. Может, и к лучшему»

Виталий Косик
Корреспондент
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Биатлонистка Анастасия Зырянова заявила, что для нее стал сюрпризом переход в группу тренера Артема Истомина.

«Мы с тренером думали, что я попала к Михаилу Викторовичу Шашилову, а сейчас списки сделали и меня отправили к Артему Евгеньевичу Истомину. Не знаю, почему так переиграли, мне об этом только недавно сказали. Может, и к лучшему. Мне не принципиально, у кого тренироваться. Если тренер тренирует сборную, у него хороший результат, то, значит, все будет зависеть только от твоего желания и того, как ты слушаешь тренера», — приводит слова Зыряновой Sport24.

Ранее Зырянова рассказала, кем бы они хотела стать, если бы у нее не получилось в большом спорте.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-05-03-biatlonistka-zyryanova-dumala-chto-budu-trenirovatsya-u-shashilova-a-otpravili-k-istominu-mozhet-i-k-luchshemu
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