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1 октября, 22:29

Биатлонисты Смольский и Алимбекова сыграли свадьбу

Мария Гусева

Белорусские биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова сыграли свадьбу.

Накануне спортсменка выкладывала у себя в соцсетях фотографию с девичника.

25-летний Смольский — серебряный призер Игр-2022 в Пекине (Китай) в мужской индивидуальной гонке на 20 км.

26-летняя Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница в спринте и серебряный призер в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2020 год). Также белорусская спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете и заслуженным мастером спорта Республики Беларусь.

Биатлон
Антон Смольский
Динара Алимбекова
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