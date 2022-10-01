Биатлонисты Смольский и Алимбекова сыграли свадьбу

Белорусские биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова сыграли свадьбу.

Накануне спортсменка выкладывала у себя в соцсетях фотографию с девичника.

25-летний Смольский — серебряный призер Игр-2022 в Пекине (Китай) в мужской индивидуальной гонке на 20 км.

26-летняя Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница в спринте и серебряный призер в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2020 год). Также белорусская спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете и заслуженным мастером спорта Республики Беларусь.