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5 сентября, 13:15

Биатлонист Вагин рассказал, есть ли дедовщина в сборной России

Мария Гусева

Новичок сборной России по биатлону Алексей Вагин рассказал об отношениях в группе Сергея Башкирова.

«Никакой дедовщины нет. Ребята все дружные, позитивные. Конечно, Саня Логинов, Макс Цветков, Антон Бабиков и Саня Поварницын — очень опытные ребята, и мы стараемся тянуться за ними. Остальные значительно моложе, поэтому смотрим, как они тренируются, общаемся с ними, вместе проводим тренировки. Стараемся за всеми тянуться», — приводит слова Вагина Metaratings.ru.

В группе Башкирова также тренируются Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Иван Колотов.

24-летний биатлонист одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Второй этап кубка пройдет Раубичах с 13 по 19 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-vagin-otvetil-na-vopros-o-dedovshchine-v-sbornoy-rossii-1353311/
Биатлон
Сборная России по биатлону
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