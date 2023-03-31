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Сегодня, 16:30

Биатлонистка Гербулова рассказала о мотивации после отстранения российских спортсменов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Биатлонистка Наталья Гербулова
Наталья Гербулова.
Фото Соцсети
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Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова в разговоре с «СЭ» рассказала о сложностях с мотивацией после отстранения от международных соревнований.

— Насколько тяжело было с мотивацией, когда все случилось? Многие вне спорта к психологам обращались.

— Когда только случилось в феврале 2022 года, мы вернулись домой, и... Все. У меня настолько опустились руки... Что меня мотивировало? Я в январе выигрываю медаль чемпионата Европы, получаю звание мастера спорта международного класса. И в нашей жизни, если мы выбрали свой вид спорта, мы прежде всего хотим стать лучше. Неважно, какая ситуация в мире, надо настраивать себя на свои задачи, делать свое дело. Здесь соревнования тоже очень классные, некоторые старты типа Ханты-Мансийска или Тюмени круче, чем IBU проводит. И по трассе, и по уровню подготовки и инфраструктуры.

— Один сезон вы продержались. А если будет второй такой же, третий?

— Когда будет, тогда будет. На данный момент продержались, будем стараться продержаться и следующий сезон. (смеется)

Сезон крутой получился. Хочу сказать спасибо Виталию Викторовичу [Норицыну] и Артему Евгеньевичу [Истомину] за то, что они вселили в нас мотивацию и стремление стать лучше. Очень обидно, что с сегодняшним штабом мы не можем выступать и пробовать себя там. Но мы стараемся здесь показывать хорошие результаты, и на сегодняшний момент у этого штаба больше всего медалей, как понимаю, — сказала Гербулова.

Наталья Гербулова. «Ладно мы — успели поездить за рубеж. Но куда стремиться детям?» Крик души Натальи Гербуловой

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталья Гербулова
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