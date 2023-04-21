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Биатлон

Сегодня, 18:18

Бородавко считает, что Грухвина может реализовать себя в биатлоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении лыжницы Анны Грухвиной перейти в биатлон.

«Насколько знаю, достигнута договоренность между Майгуровым и Вяльбе. Вопрос решен. Здесь все очень серьезно. Скорее всего, она будет в группе Шашилова. Наталья Шевченко — хороший пример перехода. Анна хочет попробовать себя в другом виде спорта. Она может себя реализовать в биатлоне. У нее достаточно хорошо получается стрелять. Надеемся, Анна будет очень хорошей биатлонисткой. Меня, наоборот, радует. Я приветствую переход. Она самостоятельная, решительная и знает, куда двигается. Это осознанный выбор», — приводит слова Бородавко Sport24.

Ранее стало известно, что Грухвина включена в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-04-21-borodavko-lyzhnitsa-grukhvina-mozhet-sebya-realizovat-v-biatlone-u-neye-khorosho-poluchayetsya-strelyat
Биатлон
Анна Грухвина
Юрий Бородавко
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