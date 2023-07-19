Богалий отреагировала на слова Губерниева о себе: «Доносов никто не писал. Пожелаю Дмитрию побольше доброго»

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова журналиста Дмитрия Губерниева о доносах.

В среду, 19 июля, Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях обратился к Богалий и Екатерине Носковой, предложив написать донос.

«Это его выбор. Я никакого доноса на него не писала. Это его позиция. СМИ — отличный рупор в спорте. Поэтому я пожелаю Дмитрию побольше доброго, светлого. Разрушить можно все, что угодно, очень легко. Создавать сложно. Всегда проще говорить, что все плохо. А сделать что-то с нуля — это требует усилий, времени. Лично я могу сказать, что ничего разрушительного я не предлагаю и не предпринимаю. Все направлено на созидание и на то, чтобы было лучше биатлонистам», — сказала Богалий «СЭ».

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину с жалобой в адрес Дмитрия Губерниева.