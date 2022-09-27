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Биатлон

27 сентября, 10:31

Халили выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону

Алина Савинова
Карим Халили.
Фото Global Look Press

Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском.

Спортсмен, представляющий сборную Москвы, прошел дистанцию 20 км за 51 минуту 24 секунды.

Второе место в гонке занял Евгений Гараничев (+58.7). Бронзу выиграл Александр Поварницын (+1:24.8).

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км

Карим Халили (Москва) — 51:42.5 (3)
Евгений Гараничев (Тюменская область) +58.7 (1)
Александр Поварницын (Тюменская область) +1:24.8 (3)

Биатлон
Александр Поварницын
Евгений Гараничев
Карим Халили
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