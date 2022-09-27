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Биатлон

27 сентября, 10:44

Стрельцов рассказал, что ему было тяжело дойти до финиша в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Алина Савинова

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов оценил свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Он занял 4-е место в гонке.

«В целом хорошо. Мне летом вообще тяжело дойти до финиша, в индивидуалке тем более. Я уже не помню, когда у меня это получалось», — приводит слова 26-летнего спортсмена Metaratings.ru.

Также он объяснил, с чем были связаны ошибки на огневых рубежах.

«На первом рубеже я чуть-чуть поддернул. На последнем рубеже думал, попадание было, не знаю, почему промазал», — добавил биатлонист.

Гонку выиграл Карим Халили. Второе место занял Евгений Гараничев. На третьей позиции разместился Александр Поварницын.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-streltsov-mne-letom-voobshche-tyazhelo-doyti-do-finisha-1369824/
Биатлон
Кирилл Стрельцов
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