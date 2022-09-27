Стрельцов рассказал, что ему было тяжело дойти до финиша в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов оценил свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Он занял 4-е место в гонке.

«В целом хорошо. Мне летом вообще тяжело дойти до финиша, в индивидуалке тем более. Я уже не помню, когда у меня это получалось», — приводит слова 26-летнего спортсмена Metaratings.ru.

Также он объяснил, с чем были связаны ошибки на огневых рубежах.

«На первом рубеже я чуть-чуть поддернул. На последнем рубеже думал, попадание было, не знаю, почему промазал», — добавил биатлонист.

Гонку выиграл Карим Халили. Второе место занял Евгений Гараничев. На третьей позиции разместился Александр Поварницын.