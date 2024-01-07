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Биатлон

Сегодня, 16:23

Каюмов рассказал, что мороз осложнил задачу на этапе Кубка Содружества

Руслан Минаев
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Биатлонист Рустам Каюмов поделился мнением о влиянии погодных условий во время масс-старта на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Конечно, мы привыкшие к этому морозу, но на самом деле сегодня решала стрельба. Все спортсмены были уже на последнем вздохе. Третий старт подряд давался тяжело, и нужно было собраться психологически и потерпеть. Мороз только осложнял задачу. Он здесь сильно заметен, но на рубеже получилось справиться», — цитирует спортсмена Metaratings.ru.

Каюмов занял второе место в гонке. Первым финишировал Антон Смольский. Третье место занял Карим Халили.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Рустам Каюмов
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