Куклина рассказала, что Шашилов писал на нее докладную

Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» рассказала, что тренер Михаил Шашилов писал на нее докладную в прошлом сезоне.

— Есть версия, что вы не сработались с Шашиловым, потому что ему не нравилось, что муж лезет в его работу. Насколько она верная?

— Миша ни разу не лез в подготовку. Вообще ни разу. Он даже сам мне сказал изначально, когда позапрошлой весной меня определили в группу к Шашилову: «У тебя есть тренер — Михаил Викторович Шашилов. Я не собираюсь лезть в тренировочный процесс, чтобы не было солянки». Потому что когда начинаются со стороны подсказки: «А может, вот это? А может, вот так?» — получается эта солянка. Потом ты не найдешь конца и края, почему нет результата. Так я тренируюсь полностью по его планам, чтобы хотя бы мы сделали какие-то выводы и анализы. Это будет намного проще и легче для нас самих.

— После того как Ильшат Нигматуллин сказал, что на его жену и спортсменку Ульяну Нигматуллину Шашилов писал докладную, твой супруг отреагировал в соцсетях, что знает еще одну спортсменку, на которую Михаил Викторович ее писал. Очевидно, какую спортсменку он имел в виду. Что у вас с ним случилось?

— Да, докладная была на меня с его стороны. Даже не знала про нее. Мне кто-то из другого состава тренеров сказал, что Михаил Викторович ее на меня написал. По какой причине она была, мне до сих пор не известно.

— Как после этого дальше работать с тренером?

— Конечно, когда тренер тебе не доверяет и весь подготовительный период следит за тобой, то немножко неприятно. Я все-таки спортсмен-профессионал. Соответственно, я в команде за высшим результатом. Когда недоверие идет от тренера, это, наверное, не моя проблема. Я несколько раз пыталась поговорить с Михаилом Викторовичем, но он такой человек — закрытый, у него разговор короткий.

— По Ульяне понятно, почему написана докладная. У тебя по себе вообще никаких версий?

— Я так предполагаю по нашему разговору, что, возможно, муж приезжал на какие-то тренировочные сборы. Но опять-таки я не вижу в этом проблемы. У меня есть семья, у меня взрослый ребенок. Мы 11 лет живем с мужем. Это же не просто мальчик с девочкой только начинают отношения. Здесь полноценная семья. Почему муж не может приехать к жене на сборы? Я этого не понимаю, — сказала Куклина «СЭ».