Латыпов стал лучшим биатлонистом России по итогам сезона-2022/23

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/23. Вторым стал Даниил Серохвостов. Третье место у Карима Халили.

В общий зачет рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, не менее трех должно быть с чемпионата России.

Рейтинг СБР. Мужчины. Сезон-2022/2023

1. Эдуард Латыпов — 1162 очка.

2. Даниил Серохвостов — 999.

3. Карим Халили — 970.

4. Александр Поварницын — 922.

5. Никита Поршнев — 890.

6. Василий Томшин — 865.

7. Антон Бабиков — 845.

8. Роман Еремин — 767.

9. Кирилл Бажин — 746.