Газизов: «Махачкала не собирается отбывать номер в РПЛ!»

Сегодня, 11:15
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» подчеркнул, что перед командой не будет стоять цель прежде всего остаться в РПЛ.
— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?
— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали двигать свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.
— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?
— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.
— Вы более амбициозны?
— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!