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Сегодня, 11:15

Газизов: «Махачкала не собирается отбывать номер в РПЛ!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» подчеркнул, что перед командой не будет стоять цель прежде всего остаться в РПЛ.

— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?

— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали двигать свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.

— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?

— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.

— Вы более амбициозны?

— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!

Александр Кокорин. «Позвоню Кокорину: «Эх, Саша, Саша, что ж ты нас не дождался?!» Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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