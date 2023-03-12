Латыпов стал победителем в масс-старте на шестом этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем в масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23 в Тюмени. Спортсмен прошел дистанцию за 36 минут и 26,3 секунды. Он допустил три промаха.

Вторым пришел Роман Еремин, допустивший 2 промаха. Спортсмен из Белоруссии Никита Лобастов стал третьим.

Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Масс-старт. 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 36.26,3 (3 промаха)

2. Роман Еремин (Россия) — отставание 11,3 секунды (2)

3. Никита Лобастов (Белоруссия) - +17,4 (1)