Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:54

Логинов заявил, что специально обучался читать ЭКГ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, какую диагностическую аппаратуру постоянно возит с собой.

«Сначала нужно было как минимум все необходимое приобрести. Например, аппаратуру для функциональной диагностики, аппарат ЭКГ, лимфодренажные штаны, выездную баню, кухню. Кто читает кардиограммы? Я. Разобрался, скажем так. Я и раньше немножко умел читать ЭКГ, а в этом году уже обучался специально, консультировался с кардиологами. Остальное из того, что приходится возить, это приборы восстановления. Лактометр у меня свой. Была мысль прикупить какие-то биохимические мини-анализаторы, даже рассматривал подходящие варианты. Но это довольно дорогостоящие вещи, а более громоздкая аппаратура нам ни к чему. Поэтому пока обходимся. Ну а дальше видно будет», — приводит слова Логинов RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1256504-biatlonist-loginov-obuchenie-ekg
Биатлон
0
Читайте также
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода
В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
Украинский сапер рассказал о минных «ловушках» ВС РФ
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Биатлонист Логинов признался, что использовал бахилы во время гонок