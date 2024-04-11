Шашилов: «Говорю ли что-то спортсменкам перед прологом? Зачем? Они пришли в цирк. Это шоу»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о своем отношении к прологам, которые СБР начал проводить в этом сезоне.

— Как вам формат прологов?

— Главное, чтобы зрителям нравилось. Мне тоже нравится. Кого-то потрясывает. Великие мажут. Нормально. Это, конечно, нужно использовать. Возможно, проводить его не в момент соревнований накануне гонки. Думаю, что доработаем. Не думаю, что сказывается на результате.

— Что-то говорите перед стартом своим спортсменкам?

— Зачем? Они пришли в цирк. Это шоу. Зрители с ними фотографируются, среди которых много детей. Кто-то может из них придет в биатлон. Почему нет?

— Рады, что команда вашей воспитанницы (Казакевич) выиграла в общем зачете?

— У меня и в других командах воспитанницы. Они все одинаковые для меня. Пусть порадуются. Вечером чай попьем, — сказал Шашилов «СЭ».