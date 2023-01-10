Министр спорта РФ Матыцин рассказал о процессе назначения главного тренера сборной России по биатлону

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о процессе назначения Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Согласно процедуре утверждения главного тренера спортивной сборной команды РФ, общероссийская спортивная федерация должна предоставить документы на кандидата в Центр спортивной подготовки сборных команд России, — цитирует ТАСС Матыцина. — Пройдя этап согласования и проверки всех необходимых документов, кандидат на должность главного тренера приглашается на заседание экспертного совета. Только после получения рекомендации совета можно говорить о согласовании кандидатуры специалиста. Министерство спорта РФ выступает за честность и объективность в вопросах назначения специалистов, а потому будет рассматривать кандидата в порядке, установленном федеральным законом и соответствующими приказами Минспорта России».

С 2011 по 2014 год Ростовцев был тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.