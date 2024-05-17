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Народного артиста России Олега Газманова пригласили на суперфинал FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит». Матч запланирован на 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
«Уже пригласили. Олег — народный артист страны, им гордятся не только в Калининграде. Будем рады видеть его в числе других звездных гостей в Лужниках. Будет ли что-то исполнять перед игрой Газманов, пока неизвестно», — рассказал директор РФС по мероприятиям Кирилл Терешин «РБ Спорт».
«Зенит» по сумме двух матчей обыграл ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России. «Балтика» оказалась сильнее «Спартака» в финале Пути регионов.