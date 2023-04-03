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Биатлон

Сегодня, 11:16

Польховский считает, что развитие российского биатлона застопорилось

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский высказался о состоянии биатлона в стране.

«Если мы не занимаемся развитием регионов, то о чем может быть разговор? У нас на чемпионате России в женской эстафете без учета белорусской сборной участвовало девять команд, причем одна из них смешанная, в ней были объединены спортсмены Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Получается, что в каждом из этих округов мы не смогли набрать по четыре спортсменки. О каком тогда развитии биатлона можно говорить? Министерство спорта РФ помогает достаточно: содержит региональные министерства, детско-юношеские, специализированные школы. Но где тогда результат? Если все всех устраивает, то ради бога, но у меня один критерий — результат на табло. Поэтому господам руководителям федерации надо брать на себя ответственность, с их стороны должны быть объяснения», — приводит ТАСС слова Польховского.

В воскресенье, 2 апреля, в Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по биатлону.

Источник: https://tass.ru/sport/17433255
Биатлон
Валерий Польховский
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