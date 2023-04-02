Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:48

Васильев: «Успехи Шевченко — это не заслуга Шашилова»

Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о трехкратной чемпионке России Наталии Шевченко, перешедшей в биатлон из лыжных гонок.

«Шевченко — одна из немногих лыжниц, кому стрельба сразу зашла. Это тот самый случай, когда она взяла винтовку, и все сразу получилось. Это редкое явление, которое не означает, что общий уровень биатлона в России падает. Чего тут скромничать, у меня тоже так получилось. Был лыжником, но когда взял винтовку, то сразу все получилось. Сейчас важно закрепить результат, потому что первый сезон она движется на эйфории, но нужно развиваться дальше. Потенциал шикарный, она бежит великолепно, так еще и попадает на стрельбе», — приводит слова Васильева Sport24.

Также собеседник объяснил, почему не считает победы Шевченко и других биатлонисток заслугой тренера Михаила Шашилова.

«Можно ли сказать, что такие результаты Шевченко — это заслуга Шашилова? Я уже много раз говорил, что Шашилов — это не уровень сборной. Я имею право на такое мнение, так как я еще бегал вместе с ним и знаю, что он из себя представляет. Прогресс Шевченко — заслуга ее таланта, который развился вне зависимости от тренера рядом.
?Все говорят, что это достижение Шашилова, но почему Миронова и Казакевич не могут научиться стрелять, если Шашилов такой гений? Они талантливые девочки, но научить их не могут, они вообще не стреляют», — сказал Васильев.

На чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла в трех гонках — спринте, пасьюте и эстафете.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-04-02-vasilyev-ya-znayu-chto-iz-sebya-predstavlyayet-shashilov-eto-ne-uroven-sbornoy-uspekhi-shevchenko-zasluga-yeye-talanta
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
Наталия Шевченко
0
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры