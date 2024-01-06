Поварницын о гонке преследования на этапе Кубка Содружества: «Если бы Смольский еще раз промахнулся, я бы поборолся с ним за победу»

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями от второго места в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Белоруссии.

Победу в гонке одержал белорус Антон Смольский.

«В Раубичах мне помогает более теплая погода, — приводит слова спортсмена Metaratings.ru. — Я очень чувствителен к морозу, потому что мышцы промерзают и не дают мне бежать. Здесь еще этап проходит в такое время, что я начинаю разбегаться и чувствовать себя более-менее. Также мне подходит и трасса. Еще свежи воспоминания о победах здесь в юниорские времена, поэтому подхожу к этим стартам всегда в хорошем настроении. Думаю, если бы Антон Смольский допустил сегодня еще одну ошибку на огневом рубеже, с ним можно было бороться, но я остался недоволен тем, как провел заключительную часть гонки в плане хода. Мне показалось, что я немного подсел, то есть мог бы пробежать концовку получше».

В 10-километровой гонке преследования у женщин победу одержала россиянка Наталья Шевченко.

Этап Кубка Содружества в Раубичах проходит с 5 по 7 января.