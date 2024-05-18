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«Краснодар» — в чемпионской гонке, «Сочи» — в первой лиге. Невероятная развязка на «Фиште»!

«Краснодар» в добавленное время вырвал победу у «Сочи» в 29-м туре
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
18 мая. «Краснодар» вырвал победу в гостевом матче с «Сочи» (3:2).
Фото ФК «Краснодар»
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Что это было?
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:3
Краснодар

У «Краснодара» и «Сочи» небогатая история противостояния, но юбилейную — десятую — встречу точно запомнят надолго. На кону стояло очень многое: с одной стороны — золото, с другой — сохранение прописки в элите. И развязка получилась крайне драматичной. Практически киношной!

Важно, что к важнейшему матчу сезона команды подошли в полной боеготовности и почти без потерь — разве что «быки» не могли рассчитывать на Кайо. В остальном составы получились праймовыми, тренеры выпустили лучших.

Гол Фабиана Бальбуэны в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству

В «Краснодаре» уже знали результат матча «Динамо», которое разгромило «Крылья Советов» и временно оторвалось на шесть очков, поэтому сразу пошли вперед. И открыли счет чуть ли не в первой атаке! Отличился Кривцов — полузащитник поймал отскок после прострела и спокойно прошил Рудакова. 1:0 на 5-й минуте — идеальный сценарий. Что могло пойти не так?

Как оказалось, практически все. В «Сочи» тоже смотрел матч «Динамо» и «Крыльев» — и судьбу последних повторить не хотели. Да и ситуация не позволяла «барсам» расслабляться — поражение гарантировало вылет. Поэтому на характере (ну и за счет своих качеств — по весне сочинцы сильно прибавили) они прижали «Краснодар» к воротам почти на полчаса — и только чудом не забили. К исходу 30-й минуты произошло уже все, вплоть до едва не случившегося автогола. Будущее «быков» мрачнело.

Еще хуже стало ближе к перерыву. Последовательно случились два краснодарских провала — сначала на 41-й Кордоба не попал в пустые ворота; а через две минуты сочинцы раскатали почти каталонскую комбинацию, и Гуарирапа без шансов пробил Сафонова, сравняв счет. Мураду Мусаеву явно было о чем подумать в перерыве.

Неизвестно, какие меры предпринял тренер, но во втором тайме мы увидели совсем другой «Краснодар». Конечно, о доминировании речи не шло, но гости хотя бы начали обмениваться опасными моментами с хозяевами. Впрочем, удачливее оказалась все равно команда Морено. Забавно, что ситуация из первого тайма повторилась чуть ли не поминутно. На 72-й в пустые на забил Кордоба, а на 73-й отличился Гуарирапа...

Вероятно, это был бы худший матч в карьере Джона (поражение хоронило претензии на чемпионство), но на 82-й Сперцян реализовал пенальти и «спас» игру. В кавычках, потому что при 2:2 ситуация превратилась в никому не нужную — при ничьей сочинцы все равно вылетали, а «быки» теряли шансы на титул. Так что об осторожности моментально все забыли — терять было нечего.

И все же главный момент матча остался за «Краснодаром» — уже в добавленное время (а арбитр накинул щедро, семь минут) «быки», начав атаку от своей штрафной, завершили ее голом. В нужном месте оказался Мозес, и, проявив чудесную технику (забил с разворота!), тут же стал главным героем в команде Мусаева.

Оставшиеся шесть минут добавленного времени прошли нервно, но только для хозяев. «Краснодар» включил железный характер и не дал «барсам» почти ничего создать — тем оставалось только наблюдать собственную драму.

Точку в истории поставил арбитр Шадыханов, свистком зафиксировав счет 3:2 в пользу «Краснодара»; и констатировав факт: «быки» остаются в гонке за золото, а «Сочи» покидает РПЛ. Чудесное получилось дерби, сюжетное — хотя, конечно, согласятся не все.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
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