Дубль Бальбуэны помог «Динамо» одержать победу над «Крыльями Советов»

«Динамо» одержало домашнюю победу в матче 29-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов» со счетом 4:1.

У бело-голубых дубль оформил парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна (29, 58-я минуты), еще по одному голу забили Бителло (76) и Николас Нгамале (90+3). У гостей отличился Юрий Горшков (40).

«Динамо» набрало 56 очков и укрепилось на первом месте в таблице РПЛ. «Крылья Советов» занимают восьмое место (40).

В заключительном туре «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром», а «Крылья Советов» примут «Пари НН». Обе игры пройдут 25 мая.