Сборная Красноярского края победила в смешанной эстафете на этапе Кубка России

Сборная Красноярского края победила в смешанной эстафете на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.

А составе команды победителей выступали Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров.

Второе место в гонке заняла сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. Третьей стала команда Уральского федерального округа.

Кубок России

2-й этап, Уват

Смешанная эстафета 2x6 км + 2x7.5 км

1. Красноярский край (Гербулова, Кулакова, Костюков, Сидоров) — 1:24.17,6 (0+9)

2. ХМАО-Югра (Каплина, Носкова, Поршнев, Вагин) +17,8 (0+11)

3. УрФО (А. Шевченко, Н. Шевченко, Малеев, Вьюхин) +33,5 (1+11)