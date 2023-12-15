Серохвостов — о поражении в прологе: «Лег на ковер, который был очень кривой»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ» о своей стрельбе в прологе и спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе. В спринте Серохвостов занял второе место с одним промахом.

— С чем связан промах на втором рубеже в спринте? Понимал, что от этой стрельбы зависит судьба первого места?

— Я не знаю, показывали ли это, но промах был очень близкий. Там даже не было черной точки на белой установке. Может, габарит не прошел. Обидный промах. Я не волновался. Понимал, что готов работать в своем темпе, никуда не торопясь. Знаю, что тут все, кроме Кирилла Бажина, стреляют медленно. Поэтому у меня был шанс.

— Вчерашние прологи как-то помогли?

— Я же вылетел сразу. Взял три допа на лежке. На самом деле вчера лег на ковер, который был очень кривой. Сегодня стрельбище на удивление ровное будет. Вчера не подготовили. Я пристреливался на пятом ковре. Когда лег на второй, то все было криво-косо. У меня вверх и вниз промахи были. Пролог — это мини-тренировка. Мне понравилось. Я бы с радостью до финала дошел за 50 тысяч.

— У многих промахи в спринте. Связываешь ли ты это с морозом?

— Связываю с подходом. Он достаточно легкий. Пульс быстро опускается. Возможно, некоторых на низком пульсе сильно пробивает. Поэтому промахи. Подходя к лежке, посмотрел на пульс на часах — было начало третьей зоны. Обычно я в четвертой стреляю. Понимал, что, видимо, будет спокойная стрельба. Возможно, остальным парням такой низкий пульс мешает. Мне не мешает, — сказал Серохвостов «СЭ».

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