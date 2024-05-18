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Сегодня, 04:52

«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский пропустил гол от Павла Захи в матче «Бостон» — «Флорида» 18 мая.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» выиграла у «Бостона» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. «Пантерз» выиграли серию — 4-2.

Нападающий «Брюинз» Павел Заха в конце первого периода открыл счет. В середине второго периода гости отыгрались благодаря голу Антону Лунделла. Победную шайбу в концовке встречи забросил Густав Форслинг.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет против «Рейнджерс».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Бостон» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Заха — 1 (Дебраск, Уотерспун), 19:07 — 1:0. Лунделл — 2 (Верхэге), 32:44 — 1:1. Форслинг — 2 (Лунделл, Ткачак), 58:27 — 1:2.

Вратари: Суэймен — Бобровский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (7+7+9) — 28 (8+12+8).

Наши: — - Куликов (11.06/0/+1), Тарасенко (14.06/2/0).

18 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Густав Форслинг
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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