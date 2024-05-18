«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в финал конференции

Сегодня, 04:52
«Флорида» выиграла у «Бостона» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. «Пантерз» выиграли серию — 4-2.
Нападающий «Брюинз» Павел Заха в конце первого периода открыл счет. В середине второго периода гости отыгрались благодаря голу Антону Лунделла. Победную шайбу в концовке встречи забросил Густав Форслинг.
Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет против «Рейнджерс».
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Бостон» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Заха — 1 (Дебраск, Уотерспун), 19:07 — 1:0. Лунделл — 2 (Верхэге), 32:44 — 1:1. Форслинг — 2 (Лунделл, Ткачак), 58:27 — 1:2.
Вратари: Суэймен — Бобровский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (7+7+9) — 28 (8+12+8).
Наши: — - Куликов (11.06/0/+1), Тарасенко (14.06/2/0).
18 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 2-4.