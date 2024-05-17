«Зенит» может рассмотреть возвращение Лунева, по Латышонку переговоров нет

По информации «СЭ», после смены агента голкипера «Карабаха» Андрея Лунева существует вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант с его возвращением. При этом пока переговоры с Луневым не начаты, но есть вероятность, что они начнутся в ближайшее время.

Ранее журналист Иван Карпов написал, что «Зенит» оформит трансфер вратаря «Балтики» Евгения Латышонка. По нашей информации, кандидатуру Латышонка сине-бело-голубые не рассматривают — контактов с этим голкипером не было и нет.

В нынешнем сезоне 25-летний Латышонок принял участие в 31 матче «Балтики», пропустил 37 голов и провел 8 сухих игр. Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2024 года.