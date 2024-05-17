Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:24

«Зенит» может рассмотреть возвращение Лунева, по Латышонку переговоров нет

Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

По информации «СЭ», после смены агента голкипера «Карабаха» Андрея Лунева существует вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант с его возвращением. При этом пока переговоры с Луневым не начаты, но есть вероятность, что они начнутся в ближайшее время.

Ранее журналист Иван Карпов написал, что «Зенит» оформит трансфер вратаря «Балтики» Евгения Латышонка. По нашей информации, кандидатуру Латышонка сине-бело-голубые не рассматривают — контактов с этим голкипером не было и нет.

В нынешнем сезоне 25-летний Латышонок принял участие в 31 матче «Балтики», пропустил 37 голов и провел 8 сухих игр. Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2024 года.

Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года, в составе команды он трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. В сезоне-2023/24 32-летний Лунев провел 32 матча за «Карабах» во всех турнирах, пропустил 40 голов и 10 игр отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Андрей Лунев
Футбол
ФК Балтика
ФК Карабах
Евгений Латышонок
24
47
Читайте также
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Фьюри и Усик проведут бой в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Вратарь «Сочи» Рудаков: «Морено — один из лучших тренеров в моей карьере»

Судье Иванову не дают в РПЛ матчи «Спартака», Кукуляку — «Урала»