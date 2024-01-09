Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 03:56

Шевченко: «Могу уступить в подъем, однако со спуска обязательно отыграюсь»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не боится катиться с опасных спусков.

«Лыжный спринт научил меня не опасаться всего этого. Понятно, наглеть нельзя, всё должно быть в пределах правил, но и стесняться тоже не следует. И спуски проходить я не страшусь. Это, можно сказать, моя сильная сторона. Могу уступить в подъем, однако со спуска обязательно отыграюсь», — приводит слова Шевченко RT.

6 января Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255274-biatlonistka-shevchenko-podyem
0
Читайте также
Теннисист Рублев одержал первую российскую победу 2024 года
Великий Дзгоев отчитал дагестанскую публику за то, что она не встала под гимн СССР. КГБ сделал ему выговор
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
В Великобритании отметили превосходство российских ракет
В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Майгуров: «Мы готовим юношеские команды к Олимпиаде-2030»

Шевченко: «Ни разу за карьеру не пожаловалась на лыжи»