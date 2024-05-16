ЦСКА одержал выездную победу над «Зенитом» и повел в серии плей-офф

Сегодня, 21:21
ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 99:73.
Самым результативным игроком встречи стал Трент Фрэйзер («Зенит») — 18 очков.
Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Москве 19 мая. Начало — в 16:30 мск.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 73:99 (9:24, 17:26, 24:24, 23:25)
З: Фрэйзер (18), Эртель (13), Хантер, Вольхин (по 11)
Ц: Тримбл (17), Джекири (15), Хэнлан (14), М`Бай (13)
Счет в серии: 2-3