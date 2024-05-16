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Сегодня, 21:21

ЦСКА одержал выездную победу над «Зенитом» и повел в серии плей-офф

Руслан Минаев
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ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 99:73.

Самым результативным игроком встречи стал Трент Фрэйзер («Зенит») — 18 очков.

Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Москве 19 мая. Начало — в 16:30 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 73:99 (9:24, 17:26, 24:24, 23:25)

З: Фрэйзер (18), Эртель (13), Хантер, Вольхин (по 11)

Ц: Тримбл (17), Джекири (15), Хэнлан (14), М`Бай (13)

Счет в серии: 2-3

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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