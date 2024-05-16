ЦСКА одержал выездную победу над «Зенитом» и повел в серии плей-офф

ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 99:73. Самым результативным игроком встречи стал Трент Фрэйзер («Зенит») — 18 очков. Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Москве 19 мая. Начало — в 16:30 мск. Баскетбол Единая лига ВТБ 1/2 финала «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 73:99 (9:24, 17:26, 24:24, 23:25) З: Фрэйзер (18), Эртель (13), Хантер, Вольхин (по 11) Ц: Тримбл (17), Джекири (15), Хэнлан (14), М`Бай (13) Счет в серии: 2-3