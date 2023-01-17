Сливко считает, что Кубок России по биатлону сильнее Кубка IBU

Российская биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что считает внутреннее российское первенство более высоким по уровню, чем Кубок IBU.

«Я думаю, что Кубок России даже посильнее, потому что, когда я бегала на Кубке IBU, выигрывала много гонок и завоевывала глобусы, было мало девочек, способных выиграть, — цитирует Metaratings.ru Сливко. — Сейчас у нас в России постоянно меняются лидеры, много девчонок, способных победить и попасть в призеры, а там крутились одни и те же десять человек. Так что в России достаточно высокая конкуренция».

В текущем сезоне 28-летняя Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. 16 сентября Конгресс организации продлил отстранение.