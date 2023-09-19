Стрельцов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Сегодня, 10:16
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов стал первым в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.
Он преодолел дистанцию в 20 км за 51 минуту 09,0 секунды и допустил один промах.
Вторым в гонке стал Никита Поршнев (отставание 2,8 секунды; 1 промах), третьим — Евгений Емерхонов (+10,0; 1).
Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.
20 км, индивидуальная гонка, мужчины
1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 51.09,00 (1 промах).
2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +2,8 секунды (1).
3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +10,0 (1).